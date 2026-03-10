Анастасия Волочкова где жила в Санкт-Петербурге?

В Санкт-Петерурге Анастасия Волочкова проживала в шестикомнатной квартире в доме, известном как особняк Павла Дашкова.

Анастасия Волочкова жила в роскошной шестикомнатной квартире в центре Санкт-Петербурга, расположенной по адресу: Итальянская улица, дом 4. Это здание известно как дом Жако-Дашкова (особняк Павла Дашкова), построенный в 1831 году.

Квартира находится на закрытой охраняемой территории в так называемом «золотом треугольнике» города — историческом и культурном центре, откуда открывается вид на площадь Искусств. Поблизости расположены Михайловский дворец и Русский музей.

Квартира была подарком от миллиардера Сулеймана Керимова в начале 2000-х годов, в период их романтических отношений. В 2001 году балерина жила там вместе с Керимовым, но после расставания приезжала редко.

Площадь квартиры — около 200 м². В ней несколько спален, гостиная с камином, столовая зона, кабинет-библиотека, а также зимний сад и балкон-терраса. Интерьеры выполнены в дворцовом стиле (по мнению некоторых экспертов — в стиле «версаль» или «цыганском барокко»). Большая часть мебели привезена из Италии.

В 2021 году квартиру затопило из-за ошибки управляющей компании. В результате паркет вздулся, на стенах и камине появились трещины, на зеркалах и светильниках выросла плесень. Волочкова подала в суд и выиграла дело: ТСЖ обязали выплатить ей более 5 миллионов рублей (материальный ущерб, моральный вред, госпошлина и штраф за невыполнение требований потребителя). Однако, по словам балерины, деньги ей так и не вернули.

В мае 2025 года стало известно, что Анастасия Волочкова продала эту квартиру. По некоторым данным, сделка состоялась в конце апреля, а стоимость составила 165 миллионов рублей. Покупатель приобрёл жильё в ипотеку. Сама балерина заявляла, что продала квартиру не из-за финансовых трудностей, а потому, что у неё возникли «негативные ассоциации» с этим местом на протяжении нескольких лет.

Интересно, что ранее Волочкова пыталась сдать квартиру в аренду за 500 тысяч рублей в месяц, но найти арендаторов было сложно. Также она несколько раз объявляла о намерении продать жильё, но первоначальная цена в 200 миллионов рублей отпугивала покупателей.

