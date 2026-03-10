Городовой / Полезное / В марте антуриуму - обязательно: 3 капли под корень - и экзот весь в блестящих цветах уже к апрелю
В марте антуриуму - обязательно: 3 капли под корень - и экзот весь в блестящих цветах уже к апрелю

Опубликовано: 10 марта 2026 08:49
В марте антуриуму - обязательно: 3 капли под корень - и экзот весь в блестящих цветах уже к апрелю
В марте антуриуму - обязательно: 3 капли под корень - и экзот весь в блестящих цветах уже к апрелю
Как подкормить антуриум в марте 

Антуриум — эффектное декоративное растение, которое родом из тропиков Центральной и Южной Америки. Его часто называют «цветком фламинго» или «мужским счастьем» благодаря ярким и необычным соцветиям, которые привлекают внимание своей формой и насыщенной окраской.

Особенности антуриума

Цветы антуриума имеют плотную, почти восковую текстуру. В центре каждого цветка располагается особый початок. Листья у этого растения разнообразны по форме: они могут быть сердцевидными, округлыми или лопастными, а у некоторых сортов даже рассеченными. При правильном уходе этот цветок способен радовать своим цветением практически круглый год. Для этого важно обеспечить ему подходящие условия — оптимальный уровень влажности, температуру, освещение и подкормки.

Подкормка на основе пиридоксина

Этот витамин помогает экзоту справляться с неблагоприятными факторами среды и укрепляет его иммунитет, считает агроном и эксперт блога "Советы выпускницы ТСХА" Ксения Давыдова. Обычно препарат растворяют в воде в пропорции 1 мл на литр и при необходимости комбинируют с никотиновой кислотой для усиления эффекта. Такая подкормка особенно рекомендуется для ослабленных или больных экземпляров, чтобы помочь им быстрее восстановиться.

"Помимо пиридоксина, антуриуму необходимы и другие питательные вещества, которые способствуют его здоровому росту и обильному цветению. Важно регулярно подкармливать растение комплексными удобрениями, содержащими азот, фосфор и калий, а также микроэлементы, такие как магний, железо и кальций. Особенно полезны удобрения с повышенным содержанием фосфора, так как он стимулирует образование бутонов и продлевает период цветения", - подчеркнула Ксения Давыдова.

Ранее портал "Городовой" рассказал про незаменимую подкормку для герани.

Татьяна Идулбаева
