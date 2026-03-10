Реформатор театрального искусства России: в Петербурге покажут уникальные эскизы костюмов Константина Коровина

Константин Коровин – знаковая фигура в отечественной живописи и петербургской сцене.

10 марта в Государственной Театральной библиотеке Санкт-Петербурга стартует выставка, посвященная 165-летию художника Императорских театров Константина Коровина.

Среди экспонатов покажут редкие эскизы сценических костюмов к известным театральным постановкам, рассказали в пресс-службе Смольного.

Константин Коровин — выдающаяся личность в российской живописи и петербургском театре. Как один из ведущих мастеров русского импрессионизма, он прославился не только картинами, но и новаторским подходом к театральным декорациям и оформлению в России.

В коллекции эскизов Театральной библиотеки хранится примерно 2400 листов работ Коровина к различным спектаклям.

По словам пресс-службы, эта выставка — элемент масштабных усилий по защите культурного достояния города.