Вместо легких текстур — плотная пленка: вот секретный ингредиент, который защитит лицо от петербургских морозов лучше любого шарфа

Суровый климат Санкт-Петербурга требует от ухода за кожей лица особого подхода. Зимние морозы и обветривание способны нанести эпидермису серьезный ущерб, поэтому выбор правильного средства становится вопросом не только эстетики, но и здоровья кожи.

Врач-косметолог Татьяна Аюпова поделилась с порталом «Городовой» ключевыми рекомендациями по созданию надежного защитного барьера.

Плотный барьер — основа зимнего ухода

По мнению эксперта, “правильный крем зимний — это ваш барьерный щит”. Главная задача ухода в холодное время года — создать для кожи нечто вроде невидимой защиты.

"Нужно чтобы у нас был будто бы невидимый шапка-шарф для кожи. Нужно сделать плотный, но дышащий липидный слой, чтобы влага была внутри".

Ингредиенты, которые должны быть в составе

Критерии выбора защитного средства строги, и состав играет решающую роль. Татьяна Аюпова выделяет обязательные компоненты, отвечающие за восстановление и удержание влаги.

"Какой состав должен быть? Обязательные компоненты: керамиды, холестерин, жирные кислоты. Это все то, что восстанавливает липидный состав кожи”.

Для предотвращения трансэпидермальной потери влаги в формуле крема должны присутствовать увлажнители:

“Должен быть глицерин, гиалуроновая кислота и мочевина”.

Кроме того, для успокоения и регенерации кожи необходимы противовоспалительные и заживляющие компоненты:

“Пантенол, аллантоин, бисаболол снимают раздражение и заживляют”.

Нельзя игнорировать окклюзионные компоненты.

“Обязательно натуральные масла из сквалан. Жожоба, ши, какао, авокадо. Они все создают пленку”.

В эту же защитную группу входят силиконы:

“Потом еще диметикон, циклометикон, силиконы. Их не боимся, они создают идеальную защиту против мороза”.

Что категорически запрещено зимой

Особое внимание следует уделить тому, что следует исключить из дневного зимнего ухода. Категорически противопоказано использование косметики со спиртом.

Также необходимо временно отказаться от ретиноидов в дневное время:

“Ретинол тоже не должен быть у вас в течение дня”.

Самая серьезная ошибка, по словам косметолога, — применение легких текстур.

“Легкие текстуры на основе воды забыли на зиму, потому что они все будут замораживаться в порах и вода будет портить нам кожу”.

Замерзание воды в порах приводит к повреждению эпидермиса.

Идеальный зимний крем и его нанесение

В итоге, идеальное зимнее средство должно быть “плотным, с защитными компонентами из списка выше”. Нанесение требует особой техники:

“Обязательно наносим слоем толстеньким на щечки, нос и губы”.

Для губ требуется отдельная защита — “бальзам с восками и маслами”.

Косметолог отмечает, что часто самые простые средства работают безотказно.

“Самые простые детские защитные крема от мороза и ветра. «Морозко», «Умка», которые содержат натуральные масла, ши и какао”.

Также эффективна “аптечная классика", то есть все, что связано с маслом ши, с пантенолом.

Важно помнить о вечернем уходе:

“На ночь такую плотную защиту от мороза не оставляем”.

После нанесения плотного дневного крема обязательна процедура двойного очищения — “маслом плюс пенкой”, после чего можно наносить восстанавливающий крем и маску, соответствующие типу кожи.

Читайте также эксклюзивные и самые интересные материалы портала Городовой.