Какие недорогие гостиницы есть в центре Питера?

Опубликовано: 20 января 2026 17:35
 Проверено редакцией
Санкт-Петербург, центр, отель, Невский проспект
Global Look Press/Daniel Felipe Kutepov

В центре Санкт-Петербурга есть несколько недорогих гостиниц, которые предлагают бюджетное проживание без потери качества. Вот несколько вариантов с ценами, отзывами и рекомендациями по бронированию.

Мини-отель «Сварог-Фильм-Отель» (пр. Римского-Корсакова, д. 37а). Цена: от 1 200 рублей за ночь. Рейтинг по отзывам - 8.5 из 10.

Гостиница Simple Пассаж (ул. Итальянская, д. 21). Цена: от 1 210 рублей за ночь. Рейтинг по отзывам - 8.5 из 10.

Меблированные комнаты Neotel 10 (ул. Малая Конюшенная, д. 10). Цена: от 1 072,5 рублей за ночь. Рейтинг по отзывам - 8.5 из 10.

Гостиница «Шоуюань» (ул. Садовая, д. 79). Цена: от 1 400 рублей за ночь. Рейтинг по отзывам - 9.3 из 10.

Гостиница «Друзья на Садовой» (ул. Садовая, д. 28–30). Цена: от 1 400 рублей за ночь. Рейтинг по отзывам - 9.3 из 10.

Рекомендации по бронированию

  1. За сколько бронировать: в высокий сезон (июнь–август) и во время крупных мероприятий (например, белых ночей) номера в центре быстро раскупаются. Рекомендуется бронировать за 1–2 месяца до поездки. В низкий сезон (ноябрь–март) можно бронировать за 2–3 недели.
  2. Доступность: в центре Санкт-Петербурга много гостиниц, но в пиковые периоды (праздники, конференции) свободные номера могут быстро заканчиваться. Проверяйте актуальность наличия на сайтах бронирования.
  3. Нюансы:
  • некоторые гостиницы требуют предоплату при бронировании, другие позволяют оплатить при заселении — уточняйте при бронировании;
  • в недорогих гостиницах могут быть ограничения по услугам (например, отсутствие завтрака или общая ванная комната);
  • уточняйте наличие парковки, если планируете приезжать на автомобиле — в центре она часто платная или ограничена.
Автор:
Пономарева Дарина
