Всего 3 минуты утром: Висцеральный жир на животе сдулся, пресс - как у молодого бодибилдера

С возрастом фигура женщин меняется, лишние килограммы сбросить становится сложно, просто посидеть на диете уже недостаточно. Одной из проблемных зон является линия талии, там откладывается подкожный жир, который называют висцеральным, уходит он очень сложно.
Способ эффективно подтянуть живот дают на канале Healthy в Дзен, стоит найти на него несколько минут в день, эффект будет шикарным.
Сколько времени уйдёт на упражнение
Процесс выполнения этого упражнения прост, на него достаточно потратить утром 3 минуты, эффект будет виден быстро. Живот начнёт подтягиваться, пресс - становиться более крепким и очерченным, снова появится талия.
Процесс выполнения упражнения для избавления от висцерального жира на животе
- Упражнение выполняется из положения в планке на полу с упором на предплечья и колени. Стоит заметить, что в процесс идёт нагрузка на коленные суставы, под ноги лучше подложить плед, так выполнять упражнение будет проще.
- Поднимаем от пола сначала левую руку и вытягиваем её вперёд параллельно полу, удерживаем в таком положении несколько секунд на выдохе.
- Возвращаем левую руку на пол, делаем вдох.
- Теперь повторяем упражнение с правой рукой и также возвращаем её в исходное положение.
- Даём себе несколько секунд отдыха, теперь снова проделываем подъём и удерживание левой руки.
- Выполняем упражнение столько повторений, на сколько хватит сил, со временем сможете доводить общее время до 3 минут, но сначала это будет непросто, придётся потренироваться.
Эффект от упражнения для живота
Во время выполнения этого упражнения вы будете чувствовать напряжение мышц живота, они будут активно работать, что способствует рассасыванию висцерального жира. Мышцы будут активно прокачиваться, талия становиться тоньше, пресс - более рельефным.
