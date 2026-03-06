Не салонный уход, но и не хуже: 1 ложка в воду — волосы блестят, как от дорогой процедуры

Домашний уход, который освежает волосы, если до 8 марта не успели записаться к мастеру

Очень часто перед праздниками, и 8 Марта в том числе, попасть в салон не получается. На такой досадный случай привести волосы в порядок можно и дома. Заменят салонный уход и простые средства. Эксперты по красоте поделились с «Доктор Питер» секретами домашнего ухода, которые помогут выглядеть на все сто без профессиональных бьюти-процедур.

Придаём блеск

Уставшие волосы выдает тусклость. Чтобы вернуть им сияние, эксперт советует начать с увлажнения. После душа на волосы нужно на 40 минут нанести любую увлажняющую маску, которая есть дома. Маску наносят по длине волос, но избегая корней, иначе причёска быстро потеряет свежесть.

Затем, чтобы закрепить эффект и добавить блеск, волосы стоит ополоснуть подкисленной водой. Можно использовать обычную лимонную кислоту: одной чайной ложки выжатого лимонного сока без мякоти хватит на таз воды. Ополаскивают волосы по всей длине, от корней до самых кончиков. Воспользоваться можно и сильно разведенным уксусом, но он имеет специфический запах.

Освежаем цвет

Против тусклого цвета стилист рекомендует использовать тонирующий шампунь. Такие средства выпускают для разных типов волос, подобрать свой оттенок несложно. Наносят шампунь на влажные волосы, обязательно в перчатках. Если хочется насыщенного оттенка, его держат 30 минут, для лёгкого тонирования достаточно 5 минут. Но точную информацию о времени проведения процедуры стоит искать на упаковке. В результате волосы приобретают более здоровый вид.

Маскируем седину

Если накануне праздника обнаружилась седина, не обязательно срочно бежать за краской. В магазинах косметики можно найти тонирующую тушь, карандаш или пудру для волос. Эти средства наносят на проборе и у висков, чтобы замаскировать "серебро". Эксперт предупреждает: если седина заметная, лучше тщательно продумать прическу, не собирать волосы, открывая проблемные зоны.

Такие простые приёмы помогут быстро освежить образ и встретить праздник во всеоружии. Даже без похода в салон можно поддерживать ухоженный вид.

