Рассада не перерастет и помидоры созреть успеют: благоприятные дни для посадки томатов в марте

Опубликовано: 6 марта 2026 21:22
 Проверено редакцией
Лунный календарь посева томатов на март и апрель

В большинстве регионов России томаты выращивают только через рассаду. От точности выбора сроков посева зависит будущий урожай. Посеять слишком рано - рассада перерастёт и будет слабой. Если опоздать — плоды не созреют до холодов. Автор канала о садоводстве "С грядки - к столу" назвала благоприятные дни для посева томатов на рассаду в марте и апреле.

По словам автора, подходящее время определяют три фактора: климат региона, сроки созревания конкретного сорта и рекомендации лунного календаря.

Когда сажать томаты в марте

Март — основной месяц для посева томатов на большей территории России. В средней полосе и центральных областях рассада, посаженная в марте, к началу июня достаточно окрепнет для высадки в открытый грунт. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области, где лето приходит позже, — семена, посеянные в марте, подойдут для выращивания в теплицах или под пленку, в конце мая на улице ещё может быть слишком холодно.

Благоприятные дни для посева томатов в марте 2026 года:
7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27 марта

Неблагоприятные дни:
19 марта — новолуние

Когда сажать томаты в апреле

В апреле основное внимание уделяют раннеспелым сортам томатов. Причем в южных регионах можно высевать семена сразу в теплицу или парник.

Благоприятные дни для посева томатов в апреле 2026 года:

4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23 апреля

Неблагоприятные дни:

2 апреля — полнолуние
17 апреля — новолуние

Когда рассада готова к пересадке — признаки

Прежде чем высаживать томаты на постоянное место, оцените их внешний вид. Готовая к пересадке рассада должна соответствовать нескольким критериям:

  • высота кустика — не ниже 18 см;
  • толщина стебля — не меньше 0,5 см;
  • количество настоящих листьев — 7–9 штук;

Но одной готовности самих растений недостаточно. Ориентируйтесь на погоду: "новоселье" можно планировать только после окончания возвратных заморозков. Земля должна успеть прогреться, для этого температура воздуха должна устойчиво держаться на уровне +15...+18C.
Кстати, автор рекомендует при пересадке рассады в грунт выбирать те же благоприятные дни, что и для посева. Это помогает растениям быстрее адаптироваться и легче перенести стресс.

Алина Владимирова
Полезное
