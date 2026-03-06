Рассада не перерастет и помидоры созреть успеют: благоприятные дни для посадки томатов в марте

В большинстве регионов России томаты выращивают только через рассаду. От точности выбора сроков посева зависит будущий урожай. Посеять слишком рано - рассада перерастёт и будет слабой. Если опоздать — плоды не созреют до холодов. Автор канала о садоводстве "С грядки - к столу" назвала благоприятные дни для посева томатов на рассаду в марте и апреле.
По словам автора, подходящее время определяют три фактора: климат региона, сроки созревания конкретного сорта и рекомендации лунного календаря.
Когда сажать томаты в марте
Март — основной месяц для посева томатов на большей территории России. В средней полосе и центральных областях рассада, посаженная в марте, к началу июня достаточно окрепнет для высадки в открытый грунт. В Сибири, на Урале, в Ленинградской области, где лето приходит позже, — семена, посеянные в марте, подойдут для выращивания в теплицах или под пленку, в конце мая на улице ещё может быть слишком холодно.
Благоприятные дни для посева томатов в марте 2026 года:
7, 8, 9, 17, 21, 22, 26, 27 марта
Неблагоприятные дни:
19 марта — новолуние
Когда сажать томаты в апреле
В апреле основное внимание уделяют раннеспелым сортам томатов. Причем в южных регионах можно высевать семена сразу в теплицу или парник.
Благоприятные дни для посева томатов в апреле 2026 года:
4, 5, 6, 9, 10, 11, 14, 15, 22, 23 апреля
Неблагоприятные дни:
2 апреля — полнолуние
17 апреля — новолуние
Когда рассада готова к пересадке — признаки
Прежде чем высаживать томаты на постоянное место, оцените их внешний вид. Готовая к пересадке рассада должна соответствовать нескольким критериям:
- высота кустика — не ниже 18 см;
- толщина стебля — не меньше 0,5 см;
- количество настоящих листьев — 7–9 штук;
Но одной готовности самих растений недостаточно. Ориентируйтесь на погоду: "новоселье" можно планировать только после окончания возвратных заморозков. Земля должна успеть прогреться, для этого температура воздуха должна устойчиво держаться на уровне +15...+18C.
Кстати, автор рекомендует при пересадке рассады в грунт выбирать те же благоприятные дни, что и для посева. Это помогает растениям быстрее адаптироваться и легче перенести стресс.
