Город лоцманов, мышей и валенок: небольшой и уютный - достопримечательности тут на каждом шагу, что посетить

На территории России есть множество удивительных городов, в которых точно будет интересно. Одним из таких является Мышкин. Небольшой, но очень уютный город находится на берегу Волги в Ярославской области. Каждый год Мышкин посещают десятки тысяч туристов.

«Название имеет связь с мышью, которая смогла спасти от гибели одного из князей Мстиславских. Грызун разбудил его на берегу Волги и уберег от укуса ядовитой змеи. После спасения князь построил часовню и сторожку на этом месте, которое с тех пор стало носить название Мышкин», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».