Город лоцманов, мышей и валенок: небольшой и уютный - достопримечательности тут на каждом шагу, что посетить

На территории России есть множество удивительных городов, в которых точно будет интересно. Одним из таких является Мышкин. Небольшой, но очень уютный город находится на берегу Волги в Ярославской области. Каждый год Мышкин посещают десятки тысяч туристов.
Почему город так назвали
«Название имеет связь с мышью, которая смогла спасти от гибели одного из князей Мстиславских. Грызун разбудил его на берегу Волги и уберег от укуса ядовитой змеи. После спасения князь построил часовню и сторожку на этом месте, которое с тех пор стало носить название Мышкин», - сообщает портал «Яндекс-Путешествия».
Первое упоминание о городе возникло в 1605 году, но поселение здесь появилось намного раньше. В Мышкине есть множество достопримечательностей, которые обязательно стоит посетить.
Музей мыши
Место считается одной из главных достопримечательностей города. В музее можно найти множество мышей из разных материалов. В залах есть несколько экспозиций. Вам расскажут историю музея, а также покажут диплом, который подтверждает, что Музей мыши является единственным в мире.
Никольский собор
Обитель относится к самым старым каменным постройкам в Мышкине. Здание было возведено в XVIII веке на деньги купца из Санкт-Петербурга. Здесь сохранились старинные иконы.
Успенский собор
В соборе есть действующая винтовая лестница, благодаря которой можно попасть на колокольню. Отсюда открывается отличный вид на город, леса и Волгу. Вход на колокольню является платным - билет обойдется примерно в 100 рублей.
Музей «Русские валенки»
Тут можно увидеть большую коллекцию русской обуви, которая имеет разные размеры и формы. Смотрители расскажут вам о нюансах производства валенок, а также о важной роли для каждого человека той эпохи.
Набережная Волги и круизный причал
Отсюда можно отправиться на круизном теплоходе по Волге. Большой популярностью на набережной пользуется и рыбный рынок. Здесь можно найти стерлядь, корюшку, волжского леща, судака, осетра, онежского сига, копченого угря. Не забудьте полюбоваться прекрасными видами, которые открываются с набережной.
Туристам также стоит посетить Музей столицы лоцманов, Музей уникальной техники «Мышкинский самоходъ», Музей холста и овчины, Музей крестьянского деревянного зодчества, мельницу купца Чистова.
