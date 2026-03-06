8 марта без аллергии: как выбрать безопасный букет для любимых

Впереди 8 марта, и многие заранее заказывают букеты для любимых женщин, родных, близких и коллег. Аллергологи рекомендуют не выбирать первый попавшийся красивый букет, а внимательно и с осторожностью подойти к выбору цветов.
Традиция дарить цветы в Международный женский день сохраняется уже десятилетиями, но врачи‑аллергологи напоминают, что к подбору букета нужно относиться ответственно, чтобы не спровоцировать неприятные последствия у аллергиков.
По мнению специалистов, садовые цветы обычно безопасны для людей с сезонной аллергией. Напротив, ветроопыляемые растения лучше избегать, чтобы не вызвать нежелательные аллергические реакции, сообщает ivbg.ru.
Эксперты отмечают, что наибольшую реакцию чаще всего вызывают мимоза, подсолнух и хризантема: их лёгкая пыльца быстро попадает в дыхательные пути и вызывает дискомфорт у чувствительных людей.
В то же время розы, гортензии и тюльпаны считаются более спокойным и безопасным вариантом для подарка.