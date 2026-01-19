«Чего вы добились в жизни?»: в Петербурге ученик 5 класса поставил учителя на колени, цинизм дошел до предела

Один из недавних инцидентов, произошедших в петербургской школе, всколыхнул общественность, обнажив острые проблемы взаимоотношений между учениками и педагогами, а также правовую незащищенность последних.
Конфликт разгорелся из-за неудовлетворительной оценки — двойки, выставленной школьнику в присутствии всего класса. Реакция подростка оказалась шокирующей и циничной.
Агрессия в классе и “точность попадания”
Школьник, демонстрируя агрессию, обратился к учителю с серией риторических вопросов, ставших вирусными. Он потребовал от педагога отчета о жизненных достижениях, а затем, переходя на откровенное оскорбление, заявил:
“Вы чего-то в жизни добились?”
Кульминацией унижения стала фраза:
“А у вас зарплата меньше, чем моя пиписька”.
Адвокат Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала порталу «Городовой» этот инцидент, назвав его не просто поводом для смеха, а “тревожным и печальным” звонком.
Примечательно, что резонанс вызвала не столько грубость фразы, сколько ее предполагаемая “точность попадания”.
Государственная поддержка — или ее отсутствие
Юлия Вербицкая-Линник прямо указывает на позицию государства в этом вопросе.
"Государство, оценивая труд педагогических работников, полностью поддерживает их статус (именно такой статус)".
Общеизвестно, что заработные платы педагогов, наряду с врачами в государственных клиниках, являются одними из самых низких в стране. Это порождает вакуум уважения, который ученики заполняют цинизмом.
Адвокат задается риторическим вопросом о защите учителей, проводя показательное сравнение:
“Слабо представляете — правильно. Потому как сотрудников силовых ведомств государство ценит и считает важными, а к преподавателям и учителям относится иначе”.
Это сравнение наглядно демонстрирует, как законодательство и общественное поощрение распределяются между различными слоями работников.
Юридический тупик: возраст и ответственность
Ключевой вопрос — какую ответственность понесет подросток? Адвокат поясняет, что поскольку мальчик учится в 5 классе, ему около 12 лет.
Юридически, для привлечения к ответственности по общему правилу необходимо достижение 16 лет. Таким образом, к подростку применить санкции нельзя.
Возникает вопрос об ответственности родителей. Однако, как отмечает Вербицкая-Линник, родители отвечают за действия ребенка только тогда, когда он находится в их зоне ответственности.
А пока ученик находится в школе — ответственность ложится на администрацию учебного заведения.
“Изящно, правда? Педагогу останется промолчать и… утереться”.
Эта правовая конструкция оставляет учителя без защиты — он не сотрудник Следственного комитета РФ, и ему предписано терпеть.
Угроза для будущих поколений
Адвокат выражает серьезную озабоченность будущим кадрового состава в образовании.
"И это чудовищно, поскольку молодых, талантливых, любящих детей и свою профессию преподавателей скоро останется совсем не много. Они все найдут где заработать и приложить свои таланты вне необходимости измерять свою зарплату в детородных органах учеников".
В качестве контраста приводится ностальгический пример из советского прошлого: в СССР инженер и учитель были двумя основными и крайне уважаемыми профессиями, что коррелировало с одним из самых высоких уровней образования в мире.
Эксперт с тревогой заключает, что текущая ситуация, усугубляемая ограничениями доступа к качественному образованию, может привести к непредсказуемым последствиям для будущего страны.
"А пока послушаем чудесные инициативы очередного депутата, детишки которого учатся не в России, а в Англии”.
