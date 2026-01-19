«Чего вы добились в жизни?»: в Петербурге ученик 5 класса поставил учителя на колени, цинизм дошел до предела

Один из недавних инцидентов, произошедших в петербургской школе, всколыхнул общественность, обнажив острые проблемы взаимоотношений между учениками и педагогами, а также правовую незащищенность последних.

Конфликт разгорелся из-за неудовлетворительной оценки — двойки, выставленной школьнику в присутствии всего класса. Реакция подростка оказалась шокирующей и циничной.

Агрессия в классе и “точность попадания”

Школьник, демонстрируя агрессию, обратился к учителю с серией риторических вопросов, ставших вирусными. Он потребовал от педагога отчета о жизненных достижениях, а затем, переходя на откровенное оскорбление, заявил:

“Вы чего-то в жизни добились?”

Кульминацией унижения стала фраза:

“А у вас зарплата меньше, чем моя пиписька”.

Адвокат Юлия Вербицкая-Линник прокомментировала порталу «Городовой» этот инцидент, назвав его не просто поводом для смеха, а “тревожным и печальным” звонком.

Примечательно, что резонанс вызвала не столько грубость фразы, сколько ее предполагаемая “точность попадания”.

Юлия Вербицкая-Линник Адвокат "В обществе, где успешность измеряется подписчиками в соцсетях и количеством визитов на Мальдивы - Бали преподаватели и педагоги воспринимаются людьми ничего не достигшими, уважения не застуживающими,- фактически аутсайдерами”.

Государственная поддержка — или ее отсутствие

Юлия Вербицкая-Линник прямо указывает на позицию государства в этом вопросе.

"Государство, оценивая труд педагогических работников, полностью поддерживает их статус (именно такой статус)".

Общеизвестно, что заработные платы педагогов, наряду с врачами в государственных клиниках, являются одними из самых низких в стране. Это порождает вакуум уважения, который ученики заполняют цинизмом.

Адвокат задается риторическим вопросом о защите учителей, проводя показательное сравнение:

“Слабо представляете — правильно. Потому как сотрудников силовых ведомств государство ценит и считает важными, а к преподавателям и учителям относится иначе”.

Это сравнение наглядно демонстрирует, как законодательство и общественное поощрение распределяются между различными слоями работников.

Юридический тупик: возраст и ответственность

Ключевой вопрос — какую ответственность понесет подросток? Адвокат поясняет, что поскольку мальчик учится в 5 классе, ему около 12 лет.

Юридически, для привлечения к ответственности по общему правилу необходимо достижение 16 лет. Таким образом, к подростку применить санкции нельзя.

Возникает вопрос об ответственности родителей. Однако, как отмечает Вербицкая-Линник, родители отвечают за действия ребенка только тогда, когда он находится в их зоне ответственности.

А пока ученик находится в школе — ответственность ложится на администрацию учебного заведения.

“Изящно, правда? Педагогу останется промолчать и… утереться”.

Эта правовая конструкция оставляет учителя без защиты — он не сотрудник Следственного комитета РФ, и ему предписано терпеть.

Угроза для будущих поколений

Адвокат выражает серьезную озабоченность будущим кадрового состава в образовании.

"И это чудовищно, поскольку молодых, талантливых, любящих детей и свою профессию преподавателей скоро останется совсем не много. Они все найдут где заработать и приложить свои таланты вне необходимости измерять свою зарплату в детородных органах учеников".

В качестве контраста приводится ностальгический пример из советского прошлого: в СССР инженер и учитель были двумя основными и крайне уважаемыми профессиями, что коррелировало с одним из самых высоких уровней образования в мире.

Эксперт с тревогой заключает, что текущая ситуация, усугубляемая ограничениями доступа к качественному образованию, может привести к непредсказуемым последствиям для будущего страны.

"А пока послушаем чудесные инициативы очередного депутата, детишки которого учатся не в России, а в Англии”.

