Всем, у кого есть банковская карта, сообщили о малоизвестном запрете: эту ошибку совершают многие

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова в своем Дзен-канале "Юридические тонкости" (18+) рассказала о важном и малоизвестном запрете для всех владельцев банковских карт. Если его проигнорировать, то можно лишиться накоплений.
Опасность фотоснимков
По словам эксперта, ни в коем случае нельзя никому отправлять фотографию своей банковской карты, даже с закрашенными реквизитами. Иначе можно с легкостью стать жертовой мошенников и лишиться денег.
Оказывается, закрашивание цифр банковской карты с помощью телефонного или компьютерного маркера не обеспечивает защиту данных "пластика". Многие графические редакторы по умолчанию применяют полупрозрачное выделение, что позволяет злоумышленникам с легкостью восстановить скрытые фрагменты.
Также существуют специальные программы, при помощи которых можно восстановить размытые части изображений и таким образом узнать данные банковской карты. Если они попадут в руки к мошенникам, то те не преминут этим воспользоваться.
Что делать
Как объяснила юрист Ирина Сивакова, если требуется продоставить платежные реквизиты, то лучше просто написать номер своей карты в сообщении, без фотографии, конечно, не указывая срок действия и CVC-код. Это самый безопасный вариант. А снимки "пластика" лучше вообще не делать и тем более никуда не отправлять, чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь.
Ранее мы сообщали, какие нововведения в оплате ЖКХ вступили в силу с 1 марта 2026 года. Теперь квитанции будут приходить по-новому.