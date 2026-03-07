Городовой / Полезное / Всем, у кого есть банковская карта, сообщили о малоизвестном запрете: эту ошибку совершают многие
Всем, у кого есть банковская карта, сообщили о малоизвестном запрете: эту ошибку совершают многие

Опубликовано: 7 марта 2026 13:24
 Проверено редакцией
Legion-Media
Россиян предупредели о распространенной ошибке, которая может лишить денег на карте 

Кандидат юридических наук Ирина Сивакова в своем Дзен-канале "Юридические тонкости" (18+) рассказала о важном и малоизвестном запрете для всех владельцев банковских карт. Если его проигнорировать, то можно лишиться накоплений.

Опасность фотоснимков

По словам эксперта, ни в коем случае нельзя никому отправлять фотографию своей банковской карты, даже с закрашенными реквизитами. Иначе можно с легкостью стать жертовой мошенников и лишиться денег.

Оказывается, закрашивание цифр банковской карты с помощью телефонного или компьютерного маркера не обеспечивает защиту данных "пластика". Многие графические редакторы по умолчанию применяют полупрозрачное выделение, что позволяет злоумышленникам с легкостью восстановить скрытые фрагменты.

Также существуют специальные программы, при помощи которых можно восстановить размытые части изображений и таким образом узнать данные банковской карты. Если они попадут в руки к мошенникам, то те не преминут этим воспользоваться.

Что делать

Как объяснила юрист Ирина Сивакова, если требуется продоставить платежные реквизиты, то лучше просто написать номер своей карты в сообщении, без фотографии, конечно, не указывая срок действия и CVC-код. Это самый безопасный вариант. А снимки "пластика" лучше вообще не делать и тем более никуда не отправлять, чтобы избежать неприятностей и финансовых потерь.

Ранее мы сообщали, какие нововведения в оплате ЖКХ вступили в силу с 1 марта 2026 года. Теперь квитанции будут приходить по-новому.

Автор:
Ольга Зайцева
Полезное
