Будут ли штрафовать родителей за буллинг со стороны их детей?

Родители не будут подвергаться денежным взысканиям, если их ребёнок станет участником буллинга или травли других детей. Однако семью могут поставить на специальный учёт.
Об этом в беседе с «Абзацем» сообщил Александр Котов, директор Центра развития законодательства и член совещательного органа одной из парламентских фракций, разъясняя детали законопроекта об ответственности за систематические унижения.
По словам Котова, пока в законодательстве есть только наказание за однократное оскорбление, а отдельной ответственности за травлю не предусмотрено.
Новый законопроект предлагает ввести статью, посвящённую именно издевательствам, включая такие случаи в интернете.Ответственность за административное нарушение наступает с шестнадцати лет.
Если подросток достиг этого возраста, именно он будет нести ответственность. Когда участнику инцидента нет шестнадцати, штрафы не применяются. В подобных ситуациях дело рассматривает специальная комиссия, которая принимает меры воспитательного характера.
Семью могут поставить на контроль, а с ребёнком будут работать психологи и педагоги.
Ранее сообщалось, что депутаты намерены внести законопроект в парламент, согласно которому за травлю будут введены административные штрафы. Размеры таких денежных взысканий будут следующими:
- для граждан — от 10 до 50 тысяч рублей;
- для должностных лиц — от 100 до 200 тысяч;
- для организаций — от 100 до 500 тысяч рублей.