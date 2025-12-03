Семь сестер реки: как Петербург потерял свой уникальный мостовой ансамбль

История архитектуры Петербурга, которая могла бы быть иной.

Санкт-Петербург, город на Неве, славится своей уникальной архитектурой. Однако не все его сокровища дошли до наших дней в первозданном виде.

В XVIII веке на реке Фонтанке существовал удивительный ансамбль из семи башенных мостов, ставший настоящим украшением города.

Этот ансамбль, построенный по единому проекту, представлял собой явление исключительное и не имевшее аналогов.

Рождение архитектурного чуда

В 1780-е годы, в период активного строительства гранитных набережных, река Фонтанка обрела особую прелесть благодаря появлению семи каменных мостов, возведенных по единому, новаторскому проекту.

Эти сооружения — Симеоновский (ныне Белинского), Аничков, Чернышёв (Ломоносова), Семёновский, Обуховский, Измайловский и Калинкин (Старо-Калинкин) — поражали современников не только своей красотой, но и оригинальностью.

Все семь мостов были трехпролетными, каждый из которых венчали четыре изящных павильона-башни.

По мнению большинства историков, “образцовый” проект, по которому были возведены эти мосты, принадлежит выдающемуся французскому инженеру-мостостроителю Жану-Родольфу Перроне.

Хотя сам Перроне не принимал непосредственного участия в строительстве, его труды в области каменных арочных мостов вывели эту отрасль на новый уровень.

Наиболее значимым его творением считается парижский мост Согласия через Сену. Серия однотипных мостов через небольшую реку Фонтанку в те времена представляла собой поистине исключительное архитектурное явление.

Функциональная красота: башни и разводные пролеты

Конструкция мостов сочетала в себе эстетику и практичность. Ближайшие к берегам своды были выполнены из камня и облицованы гранитными блоками. Средняя часть моста была деревянной и разводной.

В башнях располагались подъемные механизмы:

“натягивая цепи, они поднимали и раскрывали крылья среднего пролета, обеспечивая проход судов”.

Сегодня сложно представить, что даже знаменитый Аничков мост, чья линия стала визитной карточкой Петербурга, изначально был башенным.

Его нынешний облик сформировался позже, после реконструкции 1841-1850 годов, когда на нем появились знаменитые скульптурные группы П.К. Клодта «Укрощение коня человеком».

Утраченное наследие: транспортная революция

К сожалению, этому великолепному ансамблю не суждено было сохраниться в первозданном виде. В середине XIX века городская жизнь начала ускоряться. На смену ломовым телегам и экипажам пришли конка, а затем и трамваи.

“Их вес значительно превышал допустимое давление на каменные своды, не говоря уже о деревянных разводных пролетах, рассчитанных лишь на нагрузки гужевого транспорта”.

Постепенно, под давлением растущих транспортных потребностей, башенные конструкции стали демонтировать, изменяя первоначальный облик мостов.

Хранители прошлого: мосты Ломоносова и Старо-Калинкин

Сегодня о былом великолепии напоминают лишь два моста: мост Ломоносова и Старо-Калинкин.

Мост Ломоносова (изначально Екатерининский, затем Чернышёв) расположен на пересечении Фонтанки с улицей Ломоносова. Его название связано то с императрицей Екатериной II, во времена правления которой он строился, то с усадьбой графа Г.П. Чернышёва.

Когда возникла необходимость пустить по мосту трамвай, городская управа планировала демонтировать башни.

Однако Академия художеств выступила против, и мосту удалось сохранить свой первоначальный вид, лишь деревянная конструкция среднего пролета была заменена металлическими балками.

В 1912 году по проекту архитектора И.А. Фомина на въезде появились характерные фонарные столбы с морскими коньками. В годы блокады Ленинграда мост получил серьезные повреждения, но в послевоенные годы был отреставрирован.

В 1948 году мост был переименован в мост Ломоносова в честь великого русского ученого.

Старо-Калинкин мост, перекинутый через Фонтанку в створе Старо-Петергофского проспекта, сохранил часть своего исторического названия от бывшей Калинкиной деревни.

На табличках, установленных на его башнях, указаны даты строительства: 1786-1788 годы. Благодаря картине К.Ф. Кнаппе, мы можем представить его облик начала XIX века, почти идентичный другим башенным мостам Фонтанки.

В конце XIX века, при расширении дорожного полотна, деревянный разводной пролет был заменен каменным сводом, но, к счастью, “гранитные башни удалось сохранить”.

Как и мост Ломоносова, Старо-Калинкин мост прошел через многочисленные ремонтные и реставрационные работы.

В настоящее время облик мостов Ломоносова и Старо-Калинкина максимально приближен к первозданному, напоминая петербуржцам и гостям города о былом великолепии и уникальном архитектурном ансамбле, который когда-то украшал реку Фонтанку.