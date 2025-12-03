Карл Росси и глаза-пруды: где искать неожиданную красоту в пригородах Петербурга

Где история оживает под сенью дворцов и парков.

Путешествие по окрестностям Санкт-Петербурга открывает удивительные уголки, где прошлое тесно переплетено с настоящим.

Посёлки Александровская и Тярлево, расположенные в Пушкинском районе, представляют собой именно такие места — хранящие следы императорской роскоши, духовные святыни и уникальные архитектурные решения.

Александровская: от императорской мечты к стальным магистралям

Начало пути лежит в посёлке Александровская, чья история неразрывно связана с грандиозными замыслами Великого князя Александра Петровича, внука Екатерины II.

Изначально здесь планировалось строительство Александровского дворца, который должен был стать его резиденцией. Переселение жителей из деревни Кузьмино вместе с их постройками ознаменовало рождение нового населённого пункта.

Станция у Царского Села: окно в императорскую резиденцию

Подлинное развитие Александровской началось с появлением Варшавской железной дороги в 1852 году. Станция, изначально носившая название Царскосельской и официально открывшаяся в 1853 году, быстро приобрела стратегическое значение.

Она стала “окном” в Царское Село, знаменитую императорскую резиденцию и популярный дачный пригород.

“Здесь делали остановку пассажиры Варшавской железной дороги, среди которых были известные соотечественники”, — свидетельствуют исторические записи.

В 1858 году на смену первому деревянному вокзалу пришло величественное каменное здание, выполненное в стиле эклектики. Его спроектировал инженер и профессор архитектуры Пётр Ануфриевич Сальмонович, автор Варшавского вокзала в Гатчине.

Рядом с вокзалом появились служебные постройки и был разбит живописный сад.

Часовня в память о чудесном спасении

Особое место в истории станции занимает каменная часовня, освящённая 25 мая 1868 года. Она была возведена в память о спасении императора Александра II от покушения польского террориста А. Березовского во время Всемирной выставки в Париже.

Священник Главного Гвардейского штаба протопресвитер Василий Бажанов, духовник императора, совершил чин освящения. Проект часовни, украшенной шатровым куполом и луковичной маковкой, создал столичный архитектор Александр Фомич Видов.

Внутри часовни размещались образы Вознесения Господня, Святого Благоверного князя Александра Невского и Святого равноапостольного князя Владимира. Надпись на карнизе гласила:

«Слава в высших к Богу».

К сожалению, в 1923 году часовня была закрыта и использовалась как багажный склад, а в 1949 году её разобрали. Сегодня о прошлом напоминают лишь фундамент, каменная сторожка и старинный дуб.

В 2010 году на месте часовни был установлен крест в память об императоре Николае II.

Церковь Казанской иконы Божией Матери: возрождение духовности

Духовной обителью посёлка Александровская стала Церковь Казанской иконы Божией Матери. В начале XX века жители деревни Александровка столкнулись с проблемой удалённости от храмов.

Для решения этой задачи было учреждено Братство во имя Пресвятой Богородицы, которое начало сбор средств на строительство церкви.

Первым центром духовной жизни стала чайная на даче у жителя Александровки С.В. Лабутова, который также предоставлял приют бедным детям. В 1903 году жители подали прошение о разрешении строительства.

В 1907 году по проекту инженера В.В. Николя был построен деревянный храм, освящённый в честь Казанской иконы Божьей Матери. При храме действовали общество трезвости, библиотека и хор. К сожалению, храм сгорел в 1934 году.

В 1996 году была возведена новая каменная церковь, повторяющая проект деревянного храма. Небольшая, выполненная в древнерусском стиле, она стала символом духовного возрождения.

При храме действуют детская воскресная школа и летний православный лагерь, а его настоятелем является протоиерей Борис Куприянов.

Тярлево: где парковая архитектура слилась с народными мотивами

Переместившись в посёлок Тярлево, расположенный на живописных берегах Тярлевского ручья и реки Славянки, посетитель попадает в совершенно иную атмосферу.

История Тярлево — это история слияния трёх деревень, среди которых выделяется Глазово, уникальный образец парковой архитектуры в стиле позднего классицизма.

Глазово — деревня-картинка Карла Росси

Деревня Глазово, основанная в конце XVIII века финскими переселенцами, стала объектом внимания выдающегося архитектора Карла Росси.

В 1815 году императрица Мария Фёдоровна поручила ему разработать проект перепланировки, стремясь создать “декоративную деревню, красивую и уютную”, демонстрирующую идеальную жизнь крестьян.

Проект Росси гармонично вписал реальное поселение в парковую композицию. Бревенчатые дома с двускатными крышами, надворные постройки и украшенные резьбой ворота были ориентированы так, чтобы придать парковому пейзажу русский национальный колорит.

Главная улица, Круговая, имеет форму правильного круга с прудом в центре, что, по мнению исследователей, напоминает “широко раскрытый глаз” — возможно, откуда и пошло название деревни.

От парковой зоны к центру легкой атлетики

Деревня Глазово, ставшая образцом для русской колонии Александровка под Потсдамом, со временем развивалась. После строительства Царскосельской железной дороги появились первые дачи.

Примечательно, что в 1888 году в Тярлево впервые в России прошли соревнования по бегу, сделав посёлок “родиной российской лёгкой атлетики”. Позже здесь регулярно устраивались легкоатлетические состязания.

Храмы, дома модерна и царское благословение

В начале XX века в Тярлево появились дачные постройки и спортивный комплекс. В 1912 году было принято решение о строительстве храма, посвящённого 300-летию Дома Романовых.

Строительство велось на пожертвования, в том числе от великой княгини Марии Павловны и императрицы Александры Фёдоровны. Храм, освящённый в 1914 году, вновь начал свою службу в 2003 году.

В Тярлево также жил предприниматель Василий Николаевич Муравьёв, будущий преподобный Серафим Вырицкий. Сохранился Поклонный Крест на месте его дома.

Особое место занимает павильон Ферма, построенный архитекторами А. Воронихиным и К. Росси. Это было образцовое молочное хозяйство, где царская семья, в частности Мария Фёдоровна, искала уединения и вдохновения.

“Хозяйка часто посещала Ферму, чтобы откушать кофе и проследить за ведением хозяйства”, — отмечается в дневниках.

Современное Тярлево поражает разнообразием зданий в стиле модерн, которые порой сравнивают с работами Гауди и Шехтеля. Эти посёлки — живое свидетельство богатой истории, где каждый уголок хранит свою уникальную повесть.