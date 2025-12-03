Утопия Трезини: что помешало реализовать грандиозный план центра Петербурга на Васильевском острове

Проект Доменико Трезини по созданию на Васильевском острове «идеального города» с сеткой каналов вместо улиц был самым смелым градостроительным замыслом Петра.
По задумке, остров должен был стать административным и культурным центром с правительственными зданиями, академиями и дворцами. Но реализация столкнулась с объективными трудностями — сложный рельеф, постоянные наводнения, дороговизна гидротехнических работ.
Тем не менее, даже в незавершённом виде Васильевский остров сохранил уникальные черты первоначального замысла. Его прямые линии, строгая геометрия кварталов, ориентация на Неву создали тот самый «регулярный» облик, который стал визитной карточкой Петербурга.
А здание Двенадцати коллегий, вытянутое вдоль набережной, до сих пор демонстрирует масштаб петровских амбиций — каждое министерство империи должно было иметь собственный вход, но при этом составлять часть единого правительственного комплекса.