Город-манифест против города-поселения: в чём была принципиальная новизна Петербурга для России

Петербург был принципиально новым явлением, потому что это был первый город в русской истории, который строился не как естественное поселение, а как реализация единого градостроительного замысла.
В отличие от Москвы или Ярославля, где улицы складывались веками вокруг торговых путей и укреплений, здесь каждый квартал, каждая линия Васильевского острова, каждый луч трёх проспектов от Адмиралтейства были проложены по чертежам.
Это был город-проект, город-манифест, где планировка сама по себе демонстрировала идею порядка и централизованной власти.
Архитектура тоже была новаторской. Вместо привычных хором в глубине участков здесь впервые в России ввели «сплошную фасадную застройку» — дома должны были выстраиваться по единой линии, образуя «красную линию» улицы.
Это создавало совершенно новое ощущение городского пространства — не как нагромождения отдельных усадеб, а как цельного архитектурного ансамбля. Даже храмы здесь выглядели иначе — взметнувшийся в небо шпиль Петропавловского собора был вызовом традиционным московским пятиглавиям.