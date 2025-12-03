Городовой / Учеба / Город-манифест против города-поселения: в чём была принципиальная новизна Петербурга для России
Город-манифест против города-поселения: в чём была принципиальная новизна Петербурга для России

Опубликовано: 3 декабря 2025 13:17
Санкт-Петербург - это первый город-проект.

Петербург был принципиально новым явлением, потому что это был первый город в русской истории, который строился не как естественное поселение, а как реализация единого градостроительного замысла.

В отличие от Москвы или Ярославля, где улицы складывались веками вокруг торговых путей и укреплений, здесь каждый квартал, каждая линия Васильевского острова, каждый луч трёх проспектов от Адмиралтейства были проложены по чертежам.

Это был город-проект, город-манифест, где планировка сама по себе демонстрировала идею порядка и централизованной власти.

Архитектура тоже была новаторской. Вместо привычных хором в глубине участков здесь впервые в России ввели «сплошную фасадную застройку» — дома должны были выстраиваться по единой линии, образуя «красную линию» улицы.

Это создавало совершенно новое ощущение городского пространства — не как нагромождения отдельных усадеб, а как цельного архитектурного ансамбля. Даже храмы здесь выглядели иначе — взметнувшийся в небо шпиль Петропавловского собора был вызовом традиционным московским пятиглавиям.

Автор:
Лариса Никонова
Учеба
