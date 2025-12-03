Городовой / Город / Гороховая, 2: дом, где начиналась ВЧК и работал Дзержинский — теперь здесь «самый секретный» музей Петербурга
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Гороховая, 2: дом, где начиналась ВЧК и работал Дзержинский — теперь здесь «самый секретный» музей Петербурга

Опубликовано: 3 декабря 2025 12:15
Особняк
Гороховая, 2: дом, где начиналась ВЧК и работал Дзержинский — теперь здесь «самый секретный» музей Петербурга
Городовой ру

За обычной дверью скрывается история, которую долго предпочитали не показывать публично.

Особняк на Гороховой, 2 проектировали для лейб-медика Екатерины II, барона Фитингофа. Позже город выкупил дом, и здесь разместились губернские учреждения. Именно в этих кабинетах работали будущие декабристы Рылеев и Пущин — тогда ещё обычные чиновники.

С конца XIX века здание стало административным центром столичной полиции. Здесь находилось Охранное отделение, именно отсюда курировались дела о политическом надзоре и задерживались участники покушений на Александра II.

В январе 1878 года Вера Засулич устроила здесь выстрел в градоначальника Фёдора Трепова — событие, ставшее политической сенсацией того времени.

ЧК и первые шаги советских спецслужб

В декабре 1917 года особняк стал первым петроградским адресом новой структуры — ВЧК.
Здесь работал Дзержинский, отсюда руководили арестами, сюда привозили задержанных. Через эти стены прошли Александр Блок, Николай Гумилёв, Анна Вырубова и другие фигуры времени — у каждого была своя причина оказаться в списках.

Позже, до постройки "Большого дома" на Литейном, здесь размещались подразделения ЧК и ОГПУ. Именно в этих помещениях в 1925–1929 годах существовал первый ведомственный музей ВЧК-ОГПУ, открытый по распоряжению Дзержинского. Его могли посещать только члены партии.

Современный музей: пять залов трудной истории

Сегодня "Гороховая, 2" — филиал Музея политической истории России. Экспозиция честно показывает устройство политической полиции от империи до середины XX века.

В пяти залах разместили:
— историю дореволюционной охранки;
— материалы о ЧК и ранних советских спецслужбах;
— восстановленный кабинет Дзержинского;
— документы 1920–1950-х годов;
— временные выставки, посвящённые военной разведке, блокаде и работе органов безопасности в ВОВ.

Это один из немногих музеев в России, который рассказывает не о героях и победах, а о работе структур, обычно остающихся в тени.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью