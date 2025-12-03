Гороховая, 2: дом, где начиналась ВЧК и работал Дзержинский — теперь здесь «самый секретный» музей Петербурга

За обычной дверью скрывается история, которую долго предпочитали не показывать публично.

Особняк на Гороховой, 2 проектировали для лейб-медика Екатерины II, барона Фитингофа. Позже город выкупил дом, и здесь разместились губернские учреждения. Именно в этих кабинетах работали будущие декабристы Рылеев и Пущин — тогда ещё обычные чиновники.

С конца XIX века здание стало административным центром столичной полиции. Здесь находилось Охранное отделение, именно отсюда курировались дела о политическом надзоре и задерживались участники покушений на Александра II.

В январе 1878 года Вера Засулич устроила здесь выстрел в градоначальника Фёдора Трепова — событие, ставшее политической сенсацией того времени.

ЧК и первые шаги советских спецслужб

В декабре 1917 года особняк стал первым петроградским адресом новой структуры — ВЧК.

Здесь работал Дзержинский, отсюда руководили арестами, сюда привозили задержанных. Через эти стены прошли Александр Блок, Николай Гумилёв, Анна Вырубова и другие фигуры времени — у каждого была своя причина оказаться в списках.

Позже, до постройки "Большого дома" на Литейном, здесь размещались подразделения ЧК и ОГПУ. Именно в этих помещениях в 1925–1929 годах существовал первый ведомственный музей ВЧК-ОГПУ, открытый по распоряжению Дзержинского. Его могли посещать только члены партии.

Современный музей: пять залов трудной истории

Сегодня "Гороховая, 2" — филиал Музея политической истории России. Экспозиция честно показывает устройство политической полиции от империи до середины XX века.

В пяти залах разместили:

— историю дореволюционной охранки;

— материалы о ЧК и ранних советских спецслужбах;

— восстановленный кабинет Дзержинского;

— документы 1920–1950-х годов;

— временные выставки, посвящённые военной разведке, блокаде и работе органов безопасности в ВОВ.

Это один из немногих музеев в России, который рассказывает не о героях и победах, а о работе структур, обычно остающихся в тени.