Гороховая, 2: дом, где начиналась ВЧК и работал Дзержинский — теперь здесь «самый секретный» музей Петербурга

Особняк на Гороховой, 2 проектировали для лейб-медика Екатерины II, барона Фитингофа. Позже город выкупил дом, и здесь разместились губернские учреждения. Именно в этих кабинетах работали будущие декабристы Рылеев и Пущин — тогда ещё обычные чиновники.
С конца XIX века здание стало административным центром столичной полиции. Здесь находилось Охранное отделение, именно отсюда курировались дела о политическом надзоре и задерживались участники покушений на Александра II.
В январе 1878 года Вера Засулич устроила здесь выстрел в градоначальника Фёдора Трепова — событие, ставшее политической сенсацией того времени.
ЧК и первые шаги советских спецслужб
В декабре 1917 года особняк стал первым петроградским адресом новой структуры — ВЧК.
Здесь работал Дзержинский, отсюда руководили арестами, сюда привозили задержанных. Через эти стены прошли Александр Блок, Николай Гумилёв, Анна Вырубова и другие фигуры времени — у каждого была своя причина оказаться в списках.
Позже, до постройки "Большого дома" на Литейном, здесь размещались подразделения ЧК и ОГПУ. Именно в этих помещениях в 1925–1929 годах существовал первый ведомственный музей ВЧК-ОГПУ, открытый по распоряжению Дзержинского. Его могли посещать только члены партии.
Современный музей: пять залов трудной истории
Сегодня "Гороховая, 2" — филиал Музея политической истории России. Экспозиция честно показывает устройство политической полиции от империи до середины XX века.
В пяти залах разместили:
— историю дореволюционной охранки;
— материалы о ЧК и ранних советских спецслужбах;
— восстановленный кабинет Дзержинского;
— документы 1920–1950-х годов;
— временные выставки, посвящённые военной разведке, блокаде и работе органов безопасности в ВОВ.
Это один из немногих музеев в России, который рассказывает не о героях и победах, а о работе структур, обычно остающихся в тени.