Городовой / Город / Снегопад событий: в Петербурге проведут более 300 мероприятий к Новому году и Рождеству
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
За одну неделю Петербург собрал более 75 тонн опасных отходов: откуда их столько? Город
Сталин, Берия и поезд-призрак: что на самом деле случилось с №526 под Ленинградом Город
«Почти готова, но…»: раскрыт текущий этап работ на «Путиловской» и что ещё впереди Город
Проезд на общественном транспорте в Петербурге признали самым дорогим в России: тот самый редкий случай, когда большинство петербуржцев не против Город
Дверь в мир Roblox на цепочке: Роскомнадзор ограничил доступ к игре в России Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Снегопад событий: в Петербурге проведут более 300 мероприятий к Новому году и Рождеству

Опубликовано: 3 декабря 2025 11:30
Снегопад событий: в Петербурге проведут более 300 мероприятий к Новому году и Рождеству
Снегопад событий: в Петербурге проведут более 300 мероприятий к Новому году и Рождеству
Global Look Press / Maksim Konstantinov

С 13 декабря в центре города начнут работу ледовый каток и рождественские ярмарки.

Петербург подготовил обширную праздничную программу на время новогодних и рождественских праздников. Всего запланировано свыше 300 различных мероприятий для жителей и гостей города.

Главные события развернутся на Дворцовой площади, где 13 декабря пройдёт открытие Рождественской горки.

Ель, доставленная из Копорского лесничества Ленинградской области, установят к 20 декабря на главной городской площади. В этот день огни на дереве зажжёт Всероссийский Дед Мороз, сообщает 78.ru.

Для самых маленьких жителей в Ледовом дворце запланировано праздничное выступление, в котором примут участие именитые фигуристы.

С 13 декабря на Конюшенной площади заработает каток, а на Манежной, Московской и Дворцовой площадях пройдёт ярмарка, приуроченная к Рождеству.

Торговая площадка предложит 136 мест отечественным производителям, а сама ярмарка будет работать с 13 декабря по 11 января.

В театрах, музеях и концертных залах города подготовили новогодние спектакли и интерактивные программы для зрителей всех возрастов.

Музейное пространство «Книги блокадного города» в Московском районе проведёт специальные экскурсии. Посетителям расскажут, каким было празднование Нового года во время блокады Ленинграда.

Ранее сообщалось, как бесплатно забрать домой новогоднюю ёлку до 10 января.

Автор:
Юлия Аликова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью