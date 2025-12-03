Снегопад событий: в Петербурге проведут более 300 мероприятий к Новому году и Рождеству

Петербург подготовил обширную праздничную программу на время новогодних и рождественских праздников. Всего запланировано свыше 300 различных мероприятий для жителей и гостей города.
Главные события развернутся на Дворцовой площади, где 13 декабря пройдёт открытие Рождественской горки.
Ель, доставленная из Копорского лесничества Ленинградской области, установят к 20 декабря на главной городской площади. В этот день огни на дереве зажжёт Всероссийский Дед Мороз, сообщает 78.ru.
Для самых маленьких жителей в Ледовом дворце запланировано праздничное выступление, в котором примут участие именитые фигуристы.
С 13 декабря на Конюшенной площади заработает каток, а на Манежной, Московской и Дворцовой площадях пройдёт ярмарка, приуроченная к Рождеству.
Торговая площадка предложит 136 мест отечественным производителям, а сама ярмарка будет работать с 13 декабря по 11 января.
В театрах, музеях и концертных залах города подготовили новогодние спектакли и интерактивные программы для зрителей всех возрастов.
Музейное пространство «Книги блокадного города» в Московском районе проведёт специальные экскурсии. Посетителям расскажут, каким было празднование Нового года во время блокады Ленинграда.
Ранее сообщалось, как бесплатно забрать домой новогоднюю ёлку до 10 января.