Альтернативная история Петербурга: правда ли что город откопали

Это свидетельства катастроф или следы строительства?

Санкт-Петербург, город, окутанный ореолом тайн и загадок, продолжает будоражить умы исследователей и любителей альтернативной истории.

Периодически возникающие истории о засыпанных этажах, подземных ручьях и древних постройках заставляют задаваться вопросом: что скрывается под мостовыми и парками Северной столицы?

Взгляд сквозь века: гравюры как свидетели истории

Во время пребывания в Санкт-Петербурге, посещение Эрмитажа может принести неожиданные открытия. Там хранятся картины — линогравюры и гравюры 18-19 веков, созданные художниками, работавшими по заказу.

“Должен сказать, что ранее, до изобретения фотоаппарата, были мастера, которые создавали гравюры и линогравюры по заказу… Поэтому, детали, которые художники в них изображали, носили документальный характер, а не вымышленный”.

Эти работы, запечатлевшие окружающую действительность, могут служить ценным источником информации.

“Панорама Петербурга” Джона Огастеса Аткинсона: картина разрушений?

На одной из гравюр, названной «Панорама Петербурга», созданной английским художником Джоном Огастесом Аткинсоном в начале 19 века, изображена площадь, засыпанная песком или глиной.

Здания выглядят полуразрушенными, а люди, судя по всему, пытаются переместить огромные каменные блоки.

“Возле здания валяются огромные блоки — видимо, части какого-то разрушенного сооружения”, — отмечает исследователь, добавляя, что “пару человек пытаются расколоть блоки кувалдами”.

Все это порождает ощущение последствий некой катастрофы.

Другое произведение того же художника демонстрирует здание, “залитое водой” (что, конечно, Нева), но при этом “достаточно потрёпанное временем”, с заложенными окнами.

Возникает закономерный вопрос: где строители, где техника, необходимые для масштабных работ?

“Мы не наблюдаем здесь масштабных строительных работ. Это больше похоже на латание заплат на старой одежде”, — подмечает автор, выражая сомнение в традиционном толковании увиденного.

Подземные лабиринты: рассказ очевидца

Усугубляет интригу рассказ одного из старожилов Петербурга, чьи слова передаются со слов его отца. Отец, будучи подростком в 1931 году, обучался кирпичной кладке и выводу сводов.

Для наглядности их водили в подвалы около Исакиевского собора.

“Педагог немецкого происхождения обучал их… А для наглядности процесса, водил обучающихся в подвалы около Исакиевского Собора”, — передает рассказчик.

“Под Ленинградом закопано не менее трёх этажей”, — так, по словам сына, говорил учитель.

Ученики спустились “на три-четыре этажа под землю и зашагали по небольшому коридору, выложенному камнем, на пути им попадались небольшие мостики, переброшенные то ли через ручьи, то ли через русла подземных рек”.

Такая картина рисует целый подземный город, с разветвлёнными ходами и даже водными преградами.

“Местами стояла вода по щиколотку”, — добавляет рассказчик.

Эти истории, несмотря на возможные преувеличения, рождают мысли о том, что “Санкт-Петербург намного древнее, чем принято считать”.

Разгадка гравюр: климат, наводнения и новая застройка

Автор статьи, однако, предлагает более прозаичное объяснение увиденному на гравюрах Аткинсона.

“Автором данных произведений является английский художник Джон Огастес Аткинсон. А проделанная им работа называется «Панорама Петербурга»”.

Гравюры были созданы на основе зарисовок, сделанных из башни Кунсткамеры в 1802-1805 годах.

“Получается, с момента постройки первого каменного здания до момента фиксации Аткинсоном увиденного прошло 80 лет”.

Принимая во внимание особенности климата и частые наводнения, неудивительно, что здания и улицы могли выглядеть плачевно.

“Учитывая климат и постоянные наводнения, становится понятно, почему на гравюрах изображены здания и улицы в таком плачевном состоянии”.

На гравюрах, согласно историческим данным, изображена расчистка стрелки Васильевского острова для новой застройки Биржи по проекту Тома де Томона.

“Именно это мы можем узнать, прочитав книги об истории того времени”, — поясняет автор.

Открытые вопросы и взгляд в будущее

Тем не менее, автор не спешит полностью отметать альтернативные теории, признавая, что “остаётся много вопросов по многим другим архитектурным объектам в различных городах России и в мире”.

И хотя в случае с гравюрами Аткинсона он не солидарен с приверженцами глобальной катастрофы, сама тема “раскопанных городов” продолжает оставаться одной из излюбленных и полных загадок.