Где Ахинкоски, а где Ахвенкоски: водопады близ Питера, которые перепутал весь Интернет
Где Ахинкоски, а где Ахвенкоски: водопады близ Питера, которые перепутал весь Интернет

Опубликовано: 30 ноября 2025 22:15
Водопад
Где Ахинкоски, а где Ахвенкоски: водопады близ Питера, которые перепутал весь Интернет
Городовой ру

Почти у каждого путеводителя своё название, но старые финские карты рассказывают другую историю.

Если спросить туриста, куда он едет после прогулки по Мраморному каньону, почти каждый ответит: «На водопады Ахвенкоски». А вот старые финские карты уверенно говорят иное: Ahinkoski. Так пороги называли до войны, так они фигурировали в финской печати и топографических схемах, и именно это название — самое раннее и самое точное.

Откуда же взялось "Ахвенкоски" — "Окуневые пороги"? Скорее всего, из попытки подобрать знакомое русскому уху слово. Но получилось курьёзно: окуни как раз никогда не идут на пороги, в отличие от лососёвых, которые в Тохмайоки встречаются куда чаще.

Как четыре маленьких водопада стали одним большим мифом

Рускеальские или Ахинкоски — это не один водопад, а четыре низких, но широких равнинных порога высотой 3–4 метра. Они не выглядят гигантскими, но зато очень фотогеничны: пенные потоки, обрывы, мостики, туман от брызг. Вокруг проложена аккуратная экотропа с настилами и перилами — можно обойти все пороги по кругу и увидеть каждый под другим углом.

Это место любят не только туристы: сюда приезжают и каякеры. Невысокие, но бурные пороги Тохмайоки — настоящая тренировочная площадка.

Кино, которое изменило судьбу места

Водопады прославились не природой, а кинематографом.

Именно здесь снимали:

  • А зори здесь тихие (1972) — сцену у лесной избы;
  • Тёмный мир — для которого прямо на водопаде построили хижину.

Хижину после съёмок… никто не убрал. Она до сих пор стоит на берегу, превращаясь то в "кинодекорацию-призрак", то в любимую точку фотографов.

После успеха фильма Ахинкоски стали чуть ли не самыми узнаваемыми водопадами Карелии — даже более популярными, чем куда более высокий водопад Белые Мосты.

Почему стоит поехать

Водопады находятся всего в получасе ходьбы от горного парка "Рускеала". Если приехать на ретропоезде, дорога превращается в мини-приключение: паровоз, лес, шум реки, подвесные мостики.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
