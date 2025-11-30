Куда делись головы? Почему из петербургской Кунсткамере исчезли самые страшные экспонаты Петра I

В музее, где всё началось с «диковин Петра I», однажды хранились головы казнённых и великана, но ни одной из них сегодня не найти.

Кунсткамера всегда была музеем, где реальность соседствует с легендами. Пётр I собирал "редкости" в голландской манере: анатомические препараты, заспиртованных животных, "уродцев" и всё, что казалось полезным для науки. Именно отсюда выросла целая русская традиция публичного интереса к необычному.

Но самые стойкие мифы связаны с теми экспонатами, которые исчезли.

Мария Гамильтон: фрейлина, казнь и банка со спиртом

Мария Гамильтон — одна из красивейших при дворе Екатерины I — оказалась замешана в воровстве, клевете и, по приговору, детоубийстве. В 1719 году её казнили на Троицкой площади.

По поздней версии, голову Гамильтон поместили в Кунсткамеру как анатомический препарат — Пётр I интересовался устройством человеческого тела и считал подобные коллекции важными для науки.

Виллим Монс: фаворит императрицы

С похожей легендой связывают голову Виллима Монса — брата той самой Анны Монс, первой знаменитой возлюбленной Петра I. Монса казнили за финансовые злоупотребления, но современники шептались: причина — слишком тёплая близость с Екатериной I.

Надёжных документальных подтверждений демонстрации этих голов нет, но источники XVIII–XIX веков фиксируют факт их попадания в музейные хранилища.

Великан Николя Буржуа: самый странный "экспонат" Петра

На фоне судеб Гамильтон и Монса история Николя Буржуа менее трагична — но не менее впечатляющая.

Пётр встретил француза в Европе: рост — 2 м 27 см, необычайная сила, идеальный кандидат в придворные "диковины", которыми царь увлекался.Буржуа стал личным лакеем императора, но умер молодым, в 1724 году.



После смерти силача его уникальные физические данные стали частью научной коллекции: в Кунсткамере сохранились его скелет и созданный для музея манекен, выполненный по его размерам. Для XVIII века подобные анатомические модели были обычной практикой — редкие природные явления изучали и фиксировали максимально подробно.

Манекен был утрачен в пожаре 1747 года, череп исчез бесследно, а скелет до сих пор — один из самых известных экспонатов музея.

Куда же делись головы?

Документы XVIII века сообщают, что Екатерина II распорядились прекратить демонстрацию "чрезмерно натуральных" экспонатов, особенно связанных с казнями. Головы велели убрать и захоронить.

С точностью место погребения не установлено. Так исчезли два самых легендарных экспоната ранней Кунсткамеры — а миф о "потерянных головах" стал частью петербургской мистики.