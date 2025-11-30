Городовой / Общество / Как остановить неправомерные списания за онлайн‑подписки: инструкция от адвоката
Как остановить неправомерные списания за онлайн‑подписки: инструкция от адвоката

Опубликовано: 30 ноября 2025 13:30
Как остановить неправомерные списания за онлайн‑подписки: инструкция от адвоката
Фото: Городовой.ру

Проблема, которая стоила людям миллионов.

Многие сталкиваются с неприятной ситуацией: отписались от онлайн‑сервиса, удалили карту из профиля, а деньги продолжают списывать. Адвокат Андрей Князев разъяснил «Городовому», как защитить свои права в такой ситуации.

Что говорит закон

С 1 марта 2026 года действует Федеральный закон от 15.10.2025 № 376‑ФЗ, который жёстко регламентирует списания за онлайн‑подписки. Ключевые положения:

  • запрещено автоматически списывать средства с карт, от которых пользователь отказался;

  • сервисы обязаны за сутки до списания уведомлять пользователя и давать ссылку на отмену подписки;

  • при нарушении этих правил сервис обязан вернуть деньги.

Закон распространяется на все цифровые услуги по абонентскому договору — независимо от того, предоставляются они через сайт, приложение или информационную систему.

Что делать, если деньги всё же списали

Шаг 1. Обратитесь в сервис. Напишите в службу поддержки, чётко изложив проблему:

  • потребуйте отмены подписки;

  • запросите удаление ваших платёжных данных;

  • настаивайте на возврате средств, списанных после отмены.

Сохраняйте все переписки, скриншоты, подтверждения удаления карты — это ваши доказательства.

Шаг 2. Обратитесь в банк. Если сервис игнорирует запрос, воспользуйтесь процедурой чарджбэк (chargeback) — оспариванием транзакции. Для этого:

  • подайте заявление в банк‑эмитент карты;

  • приложите доказательства: переписку с сервисом, скриншоты, подтверждение отмены подписки.

Шаг 3. Подайте жалобу в Роспотребнадзор. Если банк не смог решить вопрос, направьте жалобу в надзорный орган. Укажите:

  • название сервиса;

  • даты списаний;

  • попытки урегулировать конфликт;

  • прилагаемые доказательства.

Шаг 4. Обратитесь в суд. При отсутствии результата остаётся судебный путь. На основании статей 16 и 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе требовать:

  • возврата списанных средств;

  • возмещения убытков;

  • компенсации морального вреда (в некоторых случаях).

Важные нюансы

  • Проверьте магазины приложений. Многие подписки оформляются через App Store или Google Play и могут оставаться активными даже после удаления приложения. Отключите их в настройках аккаунта.

  • Следите за уведомлениями. Закон обязывает сервисы предупреждать о списании за 24 часа — не пропускайте эти сообщения.

  • Не платите повторно. Если сервис утверждает, что подписка не отменена, не вносите новые платежи — это может усложнить доказывание вашей правоты.

Итог: автоматическое списание средств после отмены подписки и удаления карты — незаконно. У вас есть чёткие механизмы защиты: от обращения в сервис и банк до жалобы в Роспотребнадзор и суда. Главное — фиксировать все действия и не оставлять ситуацию без внимания.

Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
