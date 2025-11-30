Как остановить неправомерные списания за онлайн‑подписки: инструкция от адвоката

Многие сталкиваются с неприятной ситуацией: отписались от онлайн‑сервиса, удалили карту из профиля, а деньги продолжают списывать. Адвокат Андрей Князев разъяснил «Городовому», как защитить свои права в такой ситуации.
Что говорит закон
С 1 марта 2026 года действует Федеральный закон от 15.10.2025 № 376‑ФЗ, который жёстко регламентирует списания за онлайн‑подписки. Ключевые положения:
-
запрещено автоматически списывать средства с карт, от которых пользователь отказался;
-
сервисы обязаны за сутки до списания уведомлять пользователя и давать ссылку на отмену подписки;
-
при нарушении этих правил сервис обязан вернуть деньги.
Закон распространяется на все цифровые услуги по абонентскому договору — независимо от того, предоставляются они через сайт, приложение или информационную систему.
Что делать, если деньги всё же списали
Шаг 1. Обратитесь в сервис. Напишите в службу поддержки, чётко изложив проблему:
-
потребуйте отмены подписки;
-
запросите удаление ваших платёжных данных;
-
настаивайте на возврате средств, списанных после отмены.
Сохраняйте все переписки, скриншоты, подтверждения удаления карты — это ваши доказательства.
Шаг 2. Обратитесь в банк. Если сервис игнорирует запрос, воспользуйтесь процедурой чарджбэк (chargeback) — оспариванием транзакции. Для этого:
-
подайте заявление в банк‑эмитент карты;
-
приложите доказательства: переписку с сервисом, скриншоты, подтверждение отмены подписки.
Шаг 3. Подайте жалобу в Роспотребнадзор. Если банк не смог решить вопрос, направьте жалобу в надзорный орган. Укажите:
-
название сервиса;
-
даты списаний;
-
попытки урегулировать конфликт;
-
прилагаемые доказательства.
Шаг 4. Обратитесь в суд. При отсутствии результата остаётся судебный путь. На основании статей 16 и 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе требовать:
-
возврата списанных средств;
-
возмещения убытков;
-
компенсации морального вреда (в некоторых случаях).
Важные нюансы
-
Проверьте магазины приложений. Многие подписки оформляются через App Store или Google Play и могут оставаться активными даже после удаления приложения. Отключите их в настройках аккаунта.
-
Следите за уведомлениями. Закон обязывает сервисы предупреждать о списании за 24 часа — не пропускайте эти сообщения.
-
Не платите повторно. Если сервис утверждает, что подписка не отменена, не вносите новые платежи — это может усложнить доказывание вашей правоты.
Итог: автоматическое списание средств после отмены подписки и удаления карты — незаконно. У вас есть чёткие механизмы защиты: от обращения в сервис и банк до жалобы в Роспотребнадзор и суда. Главное — фиксировать все действия и не оставлять ситуацию без внимания.