Как остановить неправомерные списания за онлайн‑подписки: инструкция от адвоката

Проблема, которая стоила людям миллионов.

Многие сталкиваются с неприятной ситуацией: отписались от онлайн‑сервиса, удалили карту из профиля, а деньги продолжают списывать. Адвокат Андрей Князев разъяснил «Городовому», как защитить свои права в такой ситуации.

Что говорит закон

С 1 марта 2026 года действует Федеральный закон от 15.10.2025 № 376‑ФЗ, который жёстко регламентирует списания за онлайн‑подписки. Ключевые положения:

запрещено автоматически списывать средства с карт, от которых пользователь отказался;

сервисы обязаны за сутки до списания уведомлять пользователя и давать ссылку на отмену подписки;

при нарушении этих правил сервис обязан вернуть деньги.

Закон распространяется на все цифровые услуги по абонентскому договору — независимо от того, предоставляются они через сайт, приложение или информационную систему.

Что делать, если деньги всё же списали

Шаг 1. Обратитесь в сервис. Напишите в службу поддержки, чётко изложив проблему:

потребуйте отмены подписки;

запросите удаление ваших платёжных данных;

настаивайте на возврате средств, списанных после отмены.

Сохраняйте все переписки, скриншоты, подтверждения удаления карты — это ваши доказательства.

Шаг 2. Обратитесь в банк. Если сервис игнорирует запрос, воспользуйтесь процедурой чарджбэк (chargeback) — оспариванием транзакции. Для этого:

подайте заявление в банк‑эмитент карты;

приложите доказательства: переписку с сервисом, скриншоты, подтверждение отмены подписки.

Шаг 3. Подайте жалобу в Роспотребнадзор. Если банк не смог решить вопрос, направьте жалобу в надзорный орган. Укажите:

название сервиса;

даты списаний;

попытки урегулировать конфликт;

прилагаемые доказательства.

Шаг 4. Обратитесь в суд. При отсутствии результата остаётся судебный путь. На основании статей 16 и 18 Закона о защите прав потребителей вы вправе требовать:

возврата списанных средств;

возмещения убытков;

компенсации морального вреда (в некоторых случаях).

Важные нюансы

Проверьте магазины приложений. Многие подписки оформляются через App Store или Google Play и могут оставаться активными даже после удаления приложения. Отключите их в настройках аккаунта.

Следите за уведомлениями. Закон обязывает сервисы предупреждать о списании за 24 часа — не пропускайте эти сообщения.

Не платите повторно. Если сервис утверждает, что подписка не отменена, не вносите новые платежи — это может усложнить доказывание вашей правоты.

Итог: автоматическое списание средств после отмены подписки и удаления карты — незаконно. У вас есть чёткие механизмы защиты: от обращения в сервис и банк до жалобы в Роспотребнадзор и суда. Главное — фиксировать все действия и не оставлять ситуацию без внимания.