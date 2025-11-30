Городовой / Город / Императоры играли до ночи, а мастеру даже не дали герба: где в Петербурге рождались бильярды Романовых
Императоры играли до ночи, а мастеру даже не дали герба: где в Петербурге рождались бильярды Романовых

Бильярд для Романовых
Императоры играли до ночи, а мастеру даже не дали герба: где в Петербурге рождались бильярды Романовых
Кирпичный корпус у Троицкого проспекта мало кто замечает, но именно отсюда по дворцам разошлись столы, за которыми Романовы по вечерам гоняли шары.

Здание бывших мастерских Фрейберга стоит в глубине квартала между Троицким проспектом, 13-й Красноармейской и Дубленским переулком. Красный кирпич, перевёрнутая буква "П", большие арочные окна — типичная промышленная архитектура конца XIX века, архитектор Александр Рейнбольдт.

Сегодня его обычно показывают как образец "кирпичного стиля". Но когда-то здесь находилась одна из самых известных бильярдных фабрик империи.

Мастер, который сделал бильярд строгим

Арнольд Иванович (Георг Кристиан Арнольд) Фрейберг — купец, промышленник и бильярдный теоретик. Его фабрика прославилась качеством и масштабами: столы шли по всей России и за границу.

В 1850-е Фрейберг создаёт "строгий" русский стол: аспидные (сланцевые) плиты вместо дерева, выступающие лузы и устье 76 мм под шары 70 мм. В такую лузу можно попасть только очень точным ударом — игра становится совсем не салонной забавой. Параллельно он выпускает "Правила бильярдной игры, общепринятые в России" (1853) — на десятилетия главный текст для русских игроков.

Императорская партия и канцелярские отписки

Архивные бумаги фабрики показывают: фрейберговские столы десятилетиями стояли в Зимнем и Царскосельском дворцах, в Ропше, Красном Селе, Лисино. На них играли почти все взрослые Романовы XIX века.

Сам Фрейберг подробно перечислял эти поставки в прошениях министру Императорского двора — добивался звания поставщика Высочайшего двора и права на герб. В ответ годами приходили запросы и сухие справки вроде "за последние десять лет закупок не значится".

В итоге титул так и не дали, хотя его столы уже собирали серебряные и золотые медали на выставках в Петербурге, Москве и Лондоне.

Что осталось от бильярдов Фрейберга

Часть столов исчезла, но имя мастера до сих пор всплывает в музеях и старых клубах — на табличках, шарах, в мемориальных интерьерах. Отдельные рабочие фрейберговские столы конца XIX века всё ещё стоят в санаториях и домах культуры.

А у Троицкого, если посмотреть выше витрин, вы увидите тихий кирпичный корпус. Когда-то внутри гремели рубанки и шлифовальные станки — здесь рождалась мода на "правильный" русский бильярд, за которым потом вечерами собирались императоры.

Елизавета Астахова
