Не спешите клеить обои: как переждать усадку и срезать расходы на ремонт в новостройке
Опубликовано: 30 ноября 2025 14:37
Перепланировку квартиры необходимо согласовывать с надзорными органами, чтобы избежать штрафов.

Перед тем как приступить к ремонту в новом доме, собственникам стоит заранее составить план действий, чтобы избежать лишних расходов из-за ошибок на начальном этапе. Дизайнер интерьера Мария Боровская рекомендовала уделить особое внимание этому вопросу. Наибольшее значение она придаёт созданию полноценного дизайн-проекта с подробными чертежами и объёмной визуализацией будущих интерьеров.

По её словам, подготовленный проект помогает заранее увидеть возможные несоответствия в выборе стиля, материалов отделки и мебели, которые обычно становятся заметны лишь по завершении работ. Немаловажно также составить полную смету, включив в неё запас средств на случай непредвиденных затрат. Как пояснила дизайнер, следует заложить дополнительный резерв средств в размере от 10 до 15% от итоговой суммы.

— Обязательно оставьте резерв в 10–15% — именно эта подушка позволяет избежать остановки ремонта при возникновении дополнительных работ, — заявила Боровская.

Отдельное внимание, по мнению эксперта, необходимо уделить выбору строительной бригады. Рекомендуется изучить отзывы, ознакомиться с выполненными работами и связаться с их бывшими клиентами. Личный контакт дизайнера с рабочими, а также прозрачное оформление условий сотрудничества с фиксированной стоимостью и гарантиями помогут снизить вероятность ошибок и недоразумений.

Если планируется перепланировка, обязательным условием является её согласование с соответствующими государственными организациями, чтобы избежать возможного наложения штрафов.

Автор:
Юлия Аликова
Город
