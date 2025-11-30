Не спешите клеить обои: как переждать усадку и срезать расходы на ремонт в новостройке

Перед тем как приступить к ремонту в новом доме, собственникам стоит заранее составить план действий, чтобы избежать лишних расходов из-за ошибок на начальном этапе. Дизайнер интерьера Мария Боровская рекомендовала уделить особое внимание этому вопросу. Наибольшее значение она придаёт созданию полноценного дизайн-проекта с подробными чертежами и объёмной визуализацией будущих интерьеров.
По её словам, подготовленный проект помогает заранее увидеть возможные несоответствия в выборе стиля, материалов отделки и мебели, которые обычно становятся заметны лишь по завершении работ. Немаловажно также составить полную смету, включив в неё запас средств на случай непредвиденных затрат. Как пояснила дизайнер, следует заложить дополнительный резерв средств в размере от 10 до 15% от итоговой суммы.
— Обязательно оставьте резерв в 10–15% — именно эта подушка позволяет избежать остановки ремонта при возникновении дополнительных работ, — заявила Боровская.
Отдельное внимание, по мнению эксперта, необходимо уделить выбору строительной бригады. Рекомендуется изучить отзывы, ознакомиться с выполненными работами и связаться с их бывшими клиентами. Личный контакт дизайнера с рабочими, а также прозрачное оформление условий сотрудничества с фиксированной стоимостью и гарантиями помогут снизить вероятность ошибок и недоразумений.
Если планируется перепланировка, обязательным условием является её согласование с соответствующими государственными организациями, чтобы избежать возможного наложения штрафов.