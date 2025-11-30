Не новые — зато нарасхват: в России продажи подержанных мотоциклов подскочили на 11%

В октябре 2025 года на территории России было реализовано 8400 подержанных мотоциклов. Этот показатель оказался на 11 процентов выше, чем зарегистрировано за аналогичный месяц прошлого года. Об этом проинформировали специалисты агентства «Автостат».
Наиболее востребованной среди покупателей осталась марка Honda из Японии: такие мотоциклы приобрели 1363 раза, что составляет 16 процентов от общего объёма. Второе место заняла также японская Yamaha, у которой насчиталось 909 сделок. Следом идут BMW из Германии и Suzuki из Японии — оба бренда нашли по 567 новых владельцев.
Замыкает пятёрку лидеров отечественный производитель «ИЖ», мотоциклы которого приобрели 566 раз. Обновлённые данные показывают устойчивое преобладание иностранных марок на российском рынке подержанной мототехники, однако российский бренд также сохраняет свои позиции.