Пенсионерам срочно нужно вернуть налог со вкладов: успеть нужно до 31 декабря, в 2026-м деньги исчезнут
Пенсионерам срочно нужно вернуть налог со вкладов: успеть нужно до 31 декабря, в 2026-м деньги исчезнут

Опубликовано: 30 ноября 2025 15:00
Пенсионерам срочно нужно вернуть налог со вкладов: успеть нужно до 31 декабря, в 2026-м деньги исчезнут
Фото: Городовой.ру

Плохая новость для пожилого поколения.

Для пенсионеров, хранящих сбережения в банках, наступает время важного финансового решения. Налоговое законодательство готовится к серьезным изменениям, которые лишат их одной полезной льготы.

Прямо сейчас еще есть возможность вернуть часть уплаченного налога на доход от вкладов, но действовать нужно безотлагательно — этот шанс исчезнет с наступлением 2026 года.

Суть предстоящих изменений кардинальна. Сегодня все доходы гражданина — будь то зарплата, доход от продажи имущества или проценты по банковским вкладам — объединяются в его годовой налоговой декларации.

Эта система позволяет компенсировать налог, уплаченный с процентов по вкладам, за счет так называемых налоговых вычетов. Речь идет о социальных вычетах, которые предоставляются на лечение, обучение или покупку лекарств, а также об имущественных вычетах при приобретении жилья.

Однако с 2026 года доходы от вкладов будут переведены в совершенно отдельную категорию. Они больше не будут суммироваться с другими доходами в декларации, а значит, применить к ним налоговые вычеты станет невозможно. Фактически, последний шанс воспользоваться этой возможностью — успеть подать декларацию за 2024 год до того, как закончится 2025-й.

Право на возврат налога имеют пенсионеры, являющиеся налоговыми резидентами России, то есть проводящие в стране не менее 183 дней в году. Это касается как работающих, так и неработающих пенсионеров. Упустив эту возможность в оставшиеся недели, после Нового года пенсионеры окончательно лишатся действенного инструмента снижения налоговой нагрузки на свои сбережения. Время, чтобы успеть воспользоваться своим правом, еще есть, но его остается все меньше.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
