Пережила блокаду и столетие, но в конце сама отпустила жизнь: внучка Нины Сахарновой — о последних днях 104‑летней блокадницы

Опубликовано: 30 ноября 2025 15:39
В реанимации скончалась популярная блогерша из TikTok с диагнозом отёк лёгких.

В возрасте 104 лет ушла из жизни Нина Георгиевна Сахарнова, пережившая блокаду и известная широкому кругу благодаря своим записям в социальной сети. Информацию о её последних днях предоставила внучка Вероника. Об этом стало известно накануне.

По словам родственницы, у Сахарновой возникли проблемы с дыханием, врачи выявили отёк лёгких и предположили трахеальное заболевание, назначив стандартные лекарства. Однако состояние ухудшилось, и 12 числа было вызвано неотложное медицинское вмешательство: заподозрили воспаление лёгких. Пациентку доставили в Боткинскую больницу.

Впоследствии блокадница потеряла слух, у неё были нарушены сердечные ритмы, после чего женщину перевели в реанимацию и перевезли в учреждение для ветеранов. Там она скончалась после десяти дней, проведённых в палате интенсивной терапии.

«Врачи удивлены, что она добровольно отказалась продолжать борьбу за жизнь и ушла так спокойно. Сейчас ей легче», — отметила внучка.

Прощание с Ниной Георгиевной пройдёт в среду, 3 декабря.

Юлия Аликова
