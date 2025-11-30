20 метров восторга и 500 метров адреналина: запретные развлечения Екатерины II, о которых вы не знали

В XVIII веке развлечения при дворе не знали границ. Екатерина II решила подарить Ораниенбауму не просто забаву — инженерное чудо своего времени.
Так появились Катальные горы — 20-метровое сооружение с изящным павильоном на вершине, откуда по деревянным скатам мчались резные коляски в форме гондол, колесниц и даже зверей.
Катались не простолюдины, а приближённые двора. После каждого спуска — шампанское, музыка и смех, эхом разносящийся по парку.
Архитектор, опередивший эпоху
Проектировал комплекс итальянец Антонио Ринальди, один из самых изысканных мастеров екатерининского барокко. Деревянные скаты тянулись на полкилометра, а павильон возвышался над парком, будто маяк, видимый издалека.
Это было первое подобие "американских горок" в Европе — только с имперским размахом и вкусом.
Павильон, который стал дворцом
Когда сами горы разрушились, уцелел лишь павильон. Его залы по-прежнему поражают: в Круглом зале — лепнина, росписи и мрамор нежных тонов;
в Фарфоровом кабинете — коллекции Майсенского фарфора, созданного специально для Екатерины.
Каждый предмет — аллегория России: морские победы, науки, ремёсла, торговля.
От забав к дипломатии
Павильон быстро стал местом парадных приёмов и тайных советов. Здесь проходил Верховный Тайный совет, здесь Екатерина принимала послов, а однажды — даже шведского короля Густава III.
От руин к возрождению
Во время войны павильон сильно пострадал, но в 1950-х его восстановили до последнего фрагмента. Сегодня он снова открыт — и кажется, что стоит лишь прислушаться, и по сводам снова прокатится эхо колясок, смех придворных и лёгкий звон фарфора.