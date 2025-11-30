Городовой / Город / 20 метров восторга и 500 метров адреналина: запретные развлечения Екатерины II, о которых вы не знали
20 метров восторга и 500 метров адреналина: запретные развлечения Екатерины II, о которых вы не знали

Опубликовано: 30 ноября 2025 12:15
Катальные горы
Городовой ру

Там, где теперь тишина, когда-то звенели колокольчики золочёных колясок.

В XVIII веке развлечения при дворе не знали границ. Екатерина II решила подарить Ораниенбауму не просто забаву — инженерное чудо своего времени.
Так появились Катальные горы — 20-метровое сооружение с изящным павильоном на вершине, откуда по деревянным скатам мчались резные коляски в форме гондол, колесниц и даже зверей.

Катались не простолюдины, а приближённые двора. После каждого спуска — шампанское, музыка и смех, эхом разносящийся по парку.

Архитектор, опередивший эпоху

Проектировал комплекс итальянец Антонио Ринальди, один из самых изысканных мастеров екатерининского барокко. Деревянные скаты тянулись на полкилометра, а павильон возвышался над парком, будто маяк, видимый издалека.

Это было первое подобие "американских горок" в Европе — только с имперским размахом и вкусом.

Павильон, который стал дворцом

Когда сами горы разрушились, уцелел лишь павильон. Его залы по-прежнему поражают: в Круглом зале — лепнина, росписи и мрамор нежных тонов;
в Фарфоровом кабинете — коллекции Майсенского фарфора, созданного специально для Екатерины.

Каждый предмет — аллегория России: морские победы, науки, ремёсла, торговля.

От забав к дипломатии

Павильон быстро стал местом парадных приёмов и тайных советов. Здесь проходил Верховный Тайный совет, здесь Екатерина принимала послов, а однажды — даже шведского короля Густава III.

От руин к возрождению

Во время войны павильон сильно пострадал, но в 1950-х его восстановили до последнего фрагмента. Сегодня он снова открыт — и кажется, что стоит лишь прислушаться, и по сводам снова прокатится эхо колясок, смех придворных и лёгкий звон фарфора.

Елизавета Астахова
