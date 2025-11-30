Юбилейный «Онегин» в Петербурге: кого увенчали лаврами на главной оперной премии страны

В Санкт-Петербурге подвели итоги X Национальной премии «Онегин», которую ежегодно вручают за значимые достижения в сфере оперного искусства. Юбилейная церемония состоялась на старинной площадке Мариинского театра. Основное внимание было уделено новым лауреатам, чьи заслуги были отмечены жюри по итогам года.
В этом году к ключевым событиям церемонии относится вручение награды в номинации «Легенда» Алексею Стеблянко, народному артисту РСФСР, чья деятельность связана с Мариинским театром. Также особое признание получил Александр Морозов, посвятивший более 40 лет служению на сцене этого театра. Награда ему вручена за долгую и верную работу в профессии.
Премией отметили Нижегородский театр оперы и балета имени А. С. Пушкина, который в этом году празднует 90-летний юбилей. Дмитрий Бертман, руководитель и основатель «Геликон-оперы», получил признание в номинации «Душа оперы». Среди новых категорий выделилась номинация «Режиссёр», где оперным режиссёром года назван Сергей Новиков.
В категории «Музыкальный руководитель» награда досталась Александру Соловьёву, главному дирижёру Михайловского театра. Особое место на церемонии заняла мемориальная номинация «Навсегда». Так была отмечена память Тамары Милашкиной, выступавшей на сцене Большого театра три десятилетия, которая ушла из жизни в 2024 году.