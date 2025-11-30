Юбилейный «Онегин» в Петербурге: кого увенчали лаврами на главной оперной премии страны

Новости по теме

Математика с шестью нулями: ученым вручат премии на восемь миллионов за достижения в математике

Перейти

Три тонны меди для гения: как Ломоносов увез премию от самой императрицы

Перейти

Золото в залах Эрмитажа: кто взял награды на премии «Золотой Трезини»

Перейти

Почти половина опрошенных петербуржцев ждёт годовую премию: кто на нее только надеется

Перейти

Кнут и пряник в почтовом ящике: «вам премия» и «у вас долг» — и почти половина россиян клюёт на письма мошенников

Перейти