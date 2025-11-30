«Ржавые» монеты и «Шерлок Холмс»: не поверите, но это произведено в Петербурге

Промышленный ландшафт Петербурга, именуемого в советское время Ленинградом, представляет собой живую летопись изобретательности и адаптации.
Многие заводы, чья продукция когда-то была неотъемлемой частью быта или важным элементом государственной мощи, сегодня сменили профиль или исчезли вовсе, оставив лишь колоритные кирпичные фасады.
Стопки из рентгеновского стекла
На улице Промышленной, 5, расположенного в здании бывшей Триумфальной мануфактуры, находилось ОКБ рентгеновских приборов, входившее в объединение «Светлана».
Это предприятие — уникальный пример советской промышленности, ведь оно было “практически единственным заводом в СССР, выпускавшим рентгеновские лампы”.
При этом, в тени сложнейших медицинских и военных разработок, завод производил и милые сердцу предметы быта. Речь идет о стопках с мельхиоровым цоколем и искусной резкой по стеклу — “они и сегодня могут стоять в бабушкином серванте”.
До революции Промышленная улица была известна как Болдырев переулок и уже тогда была насыщена фабриками.
После 1949 года, когда площадка перешла к новому предприятию, названному, по легенде, в честь дочери Сталина, фокус сместился на высокие технологии, хотя и экспортная продукция продолжала уходить.
Сегодня промзона трансформируется, а ее бывшие корпуса стали бизнес-центром «Светлана-Рентген».
“Равенство” и баронские корни
Чуть дальше по Промышленной улице находится завод «Равенство». История этого места уходит корнями вглубь веков — здесь до строительства стоял сахарный завод, основанный купцом Германом Николасом Молво еще при Екатерине II.
В XIX веке преуспевающим производством владел известный банкир и меценат барон А.Л. Штиглиц.
Военно-промышленный комплекс оставил свой след:
“Во время войны на нем произошел страшнейший пожар, вызванный немецкими зажигательными снарядами”.
Сегодня завод выпускает радиолокационное оборудование для флота, а также уникальные установки для радиолечения онкологических больных.
“Буратино”, апельсин и пивной долгожитель
На Петергофской дороге располагалось предприятие, известное каждому, кто пробовал настоящий ленинградский лимонад — завод им. Степана Разина. В советское время логотипом этого источника служила ладья, отсылающая к образу Стеньки Разина.
У многих хранятся воспоминания о его продукции: “Небольшая коллекция есть и у нас в Музее Оранэлы” с этикетками напитков. Сиропы позволяли “бодяжить и собственные безалкогольные напитки. Для чего на ура шли «сиропы»”.
Сам завод, основанный в 1795 году англичанином Ноем Казелетом в Калинкиной деревне, был одним из старейших пивоваренных в России.
“Отсюда кстати дореволюционное название этого завода и одна из современных марок пива Калинкинъ”.
В 1920-е годы завод получил имя Степана Разина и, несмотря на войну, когда он выпускал зажигательные смеси, выстоял.
Однако в 2005 году его купила «Хайнекен», производство было свёрнуто, а в 2013 году на территории разместился технопарк, где “техники пока не замечено. Все как обычно — офисы, магазины, рестораны, лофты”.
Фабрика грёз и хлеб насущный
Продолжая обзор Петергофской дороги, нельзя не упомянуть о “фабрике грёз” — второй площадке «Ленфильма», открытой в 1960-е годы в Сосновой поляне. Этот “Ленинградский Голливуд” располагал павильонами и богатой натурой для съемок.
Здесь создавались декорации для фильмов, хотя “Белое солнце пустыни” снимали не здесь. Тем не менее, декорации дома Верещагина были выстроены именно здесь.
Сцены с настоящим пожаром в квартире Шерлока Холмса также снимались на Тамбасова, где “возникло неуправляемое горение, от которого едва не пострадал Виталий Соломин-Ватсон”.
Наконец, о самой необходимой продукции — хлебе. Бренд завода «Заря» (ранее «Красная заря») еще недавно красовался на упаковках. Этот завод, работавший в блокаду, сегодня входит в группу компаний «Каравай».
Его исторические ворота на проспекте Стачек, 39, — одно из немногих мест, где еще можно увидеть его логотип.
Завод, построенный Обществом потребителей Путиловского завода, которое выстроило здесь же и макаронную фабрику, продолжает работать, обеспечивая город свежей выпечкой.