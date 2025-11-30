Городовой / Город / Лошадиное озеро под Петербургом: невероятная история, от которой кровь стынет в жилах
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Пенсия и судимость: как регистрация по месту жительства может обернуться статьей УК Общество
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Лошадиное озеро под Петербургом: невероятная история, от которой кровь стынет в жилах

Опубликовано: 30 ноября 2025 09:15
Озеро Хепоярви
Лошадиное озеро под Петербургом: невероятная история, от которой кровь стынет в жилах
Городовой ру

Когда-то здесь было море, теперь — одно из самых чистых озёр Карельского перешейка.

Озеро Хепоярви, что по-фински означает "Лошадиное", появилось около двадцати тысяч лет назад — в эпоху, когда льды только начинали отступать.

На месте нынешних пляжей и сосновых склонов плескалось древнее Иольдиевое море. Когда ледник ушёл, в земле остались десятки чаш, наполненных водой. Так на Карельском перешейке появилось множество озёр, а среди них — Хепоярви.

Сейчас оно занимает второе место по величине среди токсовских озёр, уступая только Кавголовскому. Его берега поросли соснами, а песчаные отмели превратились в уютные пляжи.

Место, где отдыхают и люди, и легенды

Хепоярви — одно из любимых направлений для выезда из Петербурга. Летом сюда приезжают купаться и рыбачить, зимой — на подлёдную рыбалку и лыжные прогулки. Вокруг озера проложена "тропа здоровья" — аккуратная экологическая тропа с указателями и щитами о местной флоре.

Южный берег озера хранит и следы истории. Здесь стоит старая лютеранская кирха, построенная ещё в 1887 году, — редкий памятник финского зодчества в Ленобласти. Чуть поодаль, на возвышенности, — православный собор Михаила Архангела, возведённый уже в XXI веке.

Озеро, которое дышит временем

Сегодня Хепоярви кажется спокойным и привычным — пляжи, домики, тропы. Но стоит отойти от людных мест, и открывается совсем другой ритм: лёгкий шум воды, тень сосен, гул ветра над гладью. Здесь легко представить, как под этим небом когда-то плескалось ледниковое море.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 1
🙏
😹
🙀 2
😿
Поделитесь новостью