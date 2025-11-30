Лошадиное озеро под Петербургом: невероятная история, от которой кровь стынет в жилах

Озеро Хепоярви, что по-фински означает "Лошадиное", появилось около двадцати тысяч лет назад — в эпоху, когда льды только начинали отступать.
На месте нынешних пляжей и сосновых склонов плескалось древнее Иольдиевое море. Когда ледник ушёл, в земле остались десятки чаш, наполненных водой. Так на Карельском перешейке появилось множество озёр, а среди них — Хепоярви.
Сейчас оно занимает второе место по величине среди токсовских озёр, уступая только Кавголовскому. Его берега поросли соснами, а песчаные отмели превратились в уютные пляжи.
Место, где отдыхают и люди, и легенды
Хепоярви — одно из любимых направлений для выезда из Петербурга. Летом сюда приезжают купаться и рыбачить, зимой — на подлёдную рыбалку и лыжные прогулки. Вокруг озера проложена "тропа здоровья" — аккуратная экологическая тропа с указателями и щитами о местной флоре.
Южный берег озера хранит и следы истории. Здесь стоит старая лютеранская кирха, построенная ещё в 1887 году, — редкий памятник финского зодчества в Ленобласти. Чуть поодаль, на возвышенности, — православный собор Михаила Архангела, возведённый уже в XXI веке.
Озеро, которое дышит временем
Сегодня Хепоярви кажется спокойным и привычным — пляжи, домики, тропы. Но стоит отойти от людных мест, и открывается совсем другой ритм: лёгкий шум воды, тень сосен, гул ветра над гладью. Здесь легко представить, как под этим небом когда-то плескалось ледниковое море.