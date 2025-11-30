Первый звонок в городскую жизнь: чем запомнилось 30 ноября в истории Петербурга

Как в этот день звучали победные аккорды и проникновенные слова.

История Санкт-Петербурга — это калейдоскоп событий, где военные триумфы переплетаются с культурными открытиями и техническими прорывами.

30 ноября, в разные годы, стало свидетелем значимых моментов, оставивших свой след в летописи города и всей страны.

1794: Суворовский триумф и голос новой эпохи

1794 год ознаменовался грандиозным событием, тесно связанным с именем великого русского полководца Александра Васильевича Суворова.

После окончательного подавления польского восстания и взятия Варшавы, императрица Екатерина II присвоила полководцу звание генерал-фельдмаршала.

В своем лаконичном, но мощном стиле Суворов сообщил:

«Ура! Варшава наша!»

Ответ государыни был не менее торжественным:

«Ура! Фельдмаршал Суворов!»

В награду полководцу были дарованы бриллиантовый жезл, бриллиантовая петлица на шляпу и семь тысяч крестьян. Этот день стал символом военной доблести и имперского могущества.

1906: Рождение справочной службы

Перенесемся в 1906 год. В Санкт-Петербурге была выдана первая телефонная справка. Хотя содержание этого первого звонка остается загадкой, событие положило начало развитию городской справочной службы.

“В 1928 году появилась справочная «09». На запросы абонентов отвечали пять телефонисток ленинградской Центральной станции. У каждой была картотека по темам — финансы, здравоохранение, суды, госучреждения и пр.”

Это было время, когда информация стала доступнее, а жизнь горожан — немного проще.

Важно отметить, что это было развитие тенденции: еще в 1905 году была сооружена Центральная телефонная станция на 40 тысяч номеров, а к 1910 году в городе начали устанавливать монетные телефоны-автоматы.

1911: Блистательная и скоротечная история

30 ноября 1911 года на Троицкой улице открылся Театр миниатюр. Зрительный зал, рассчитанный на 350-400 человек, отличался “стильным оформлением, изяществом и уютом”.

Фокин, основатель театра по образцу мюнхенского, обещал публике “западноевропейское кабаре с лучшем понимании”. Репертуар включал разнообразные постановки: от комедийных и сатирических до оперы, балета и монологов.

Однако, как это часто бывает с яркими, но камерными проектами, театр переживал не лучшие времена. В 1915 году сезон решили закрыть показом оперы, что временно вернуло любовь публики.

Но в июле 1917 года, с приходом нового владельца, который начал ставить длинные спектакли вместо признанных одноактных пьес, зрители покинули Троицкий театр, и он “прогорел”.

1912: Рождение поэта в “Бродячей собаке”

30 ноября 1912 года — дата, ставшая отправной точкой для одного из самых ярких поэтов XX века. Начинающий Владимир Маяковский впервые выступил перед публикой в артистическом подвале «Бродячая собака».

Он прочитал несколько своих стихотворений и получил “восторженные отзывы”. Стихи Маяковского “нашли живой отклик у аудитории, слушатели оценили талант автора и поддержали его рукоплесканиями”.

Сам поэт позже вспоминал, что в тот вечер он “неожиданно стал поэтом”. Это выступление стало катализатором его творчества, и уже спустя год он завершил работу над своим первым сборником стихов «Я».

1952: памятник Римскому-Корсакову

Завершает галерею событий 30 ноября 1952 года — открытие памятника Николаю Андреевичу Римскому-Корсакову на Театральной площади. Работа скульпторов В. Я. Боголюбова и В. Л. Ингала заняла достойное место.

Выбор места был не случаен: памятник композитору расположился между Консерваторией, Мариинским театром и памятником его коллеге, Михаилу Ивановичу Глинке, создавая мемориальный ансамбль, посвященный великим деятелям русской культуры.