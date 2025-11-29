Городовой / Город / Новая Зеландия не нужна: в часе от Петербурга спряталась своя «деревня хоббитов»
Новая Зеландия не нужна: в часе от Петербурга спряталась своя «деревня хоббитов»

Опубликовано: 29 ноября 2025 18:15
Пространство HEL’MI
Городовой ру

За обычными воротами под Гатчиной начинаются низкие каменные дома с травой на крышах, больше похожие на выдумку, чем на реальную аренду.

Пространство HEL’MI находится в деревне Меньково, примерно в часе езды от центра Петербурга.

С дороги это выглядит неожиданно: за обычными воротами — несколько низких каменных домов, частично утопленных в грунт, с травой на крышах и округлыми линиями фасадов. Неудивительно, что в соцсетях их сразу прозвали "хоббитскими домиками" и "деревней из Толкина".

При этом это не парк развлечений и не массовый глэмпинг, а небольшое частное пространство: несколько домов, общая территория, каминный зал и СПА-зона, которое обычно берут целиком небольшой компанией.

Камень, зелёные крыши и ни одного острого угла

Создатели HEL’MI честно играют в архитектурную сказку. Домики сложены из натурального камня, крыши засеяны травой, а формы намеренно сглажены — без агрессивных углов и "офисных" фасадов.

Двери и мебель — ручной работы, на стенах встречается декоративная роспись и барельефы, внутри — мини-кухни, чтобы можно было жить автономно, не выезжая каждый раз в посёлок.

СПА-зона прячется в каменном объёме: тёплая купель с подсветкой, баня, площадка с очагом под открытым небом.

Не аттракцион, а тихое убежище

HEL’MI работает как замкнутое пространство уединения: сюда приезжают не столько "за домиками из Инстаграма", сколько за ощущением отсечки от города — каменные стены глушат звуки, вокруг только небо, трава на крышах и небольшой двор.

Для Петербурга, который давно научился продавать "сказку" вывесками и декорациями, эта хоббитская деревушка любопытна именно тем, что не пытается быть парком развлечений.

Это частная каменная фантазия на тему Шира — с зелёными крышами, теплом и тишиной в придачу, если до неё всё-таки доехать.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
