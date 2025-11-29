Новая Зеландия не нужна: в часе от Петербурга спряталась своя «деревня хоббитов»

Пространство HEL’MI находится в деревне Меньково, примерно в часе езды от центра Петербурга.
С дороги это выглядит неожиданно: за обычными воротами — несколько низких каменных домов, частично утопленных в грунт, с травой на крышах и округлыми линиями фасадов. Неудивительно, что в соцсетях их сразу прозвали "хоббитскими домиками" и "деревней из Толкина".
При этом это не парк развлечений и не массовый глэмпинг, а небольшое частное пространство: несколько домов, общая территория, каминный зал и СПА-зона, которое обычно берут целиком небольшой компанией.
Камень, зелёные крыши и ни одного острого угла
Создатели HEL’MI честно играют в архитектурную сказку. Домики сложены из натурального камня, крыши засеяны травой, а формы намеренно сглажены — без агрессивных углов и "офисных" фасадов.
Двери и мебель — ручной работы, на стенах встречается декоративная роспись и барельефы, внутри — мини-кухни, чтобы можно было жить автономно, не выезжая каждый раз в посёлок.
СПА-зона прячется в каменном объёме: тёплая купель с подсветкой, баня, площадка с очагом под открытым небом.
Не аттракцион, а тихое убежище
HEL’MI работает как замкнутое пространство уединения: сюда приезжают не столько "за домиками из Инстаграма", сколько за ощущением отсечки от города — каменные стены глушат звуки, вокруг только небо, трава на крышах и небольшой двор.
Для Петербурга, который давно научился продавать "сказку" вывесками и декорациями, эта хоббитская деревушка любопытна именно тем, что не пытается быть парком развлечений.
Это частная каменная фантазия на тему Шира — с зелёными крышами, теплом и тишиной в придачу, если до неё всё-таки доехать.