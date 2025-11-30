Крестовый ход по Петербургу: выбрали самые красивые храмы в центре

Как только город накрывает ноябрьская дымка, петербургские храмы начинают выглядеть особенно красиво. Мы прошлись по центру и собрали короткий обзор того, что действительно заставляет замедлиться. Маршрут получился длинным – больше 10 км, но каждый поворот открывал новый фасад.
Смольный собор сияет небесным барокко Растрелли, будто парит над площадью. На Тверской неожиданно вырастает строгая Церковь Знамения – современная, но с характером древнерусских храмов.
Лютеранская Анненкирхе впечатляет обгоревшим интерьером – редкий случай, когда следствие пожара стало частью образа. Спасо-Преображенский собор напоминает о гвардии Елизаветы Петровны, а Спас на Крови – об истории, изменившей империю.
На Невском выстроились храмы всех конфессий: католическая базилика Святой Екатерины, лютеранская Петрикирхе, уютная шведская церковь на Малой Конюшенной и финская – на Большой.
Дальше – Исаакиевский, который невозможно увидеть «просто так», он каждый раз заново поражает масштабом. В Коломне укрылась эстонская Яани Кирик, а неподалеку – нежная Исидоровская церковь. Николо-Богоявленский собор манит барочным светом куполов, а Троице-Измайловский впечатляет куполами со звездами и непростой судьбой.
Даже если вы бывали рядом десятки раз, попробовать пройти этот маршрут стоит – осенью храмы выглядят особенно красиво.