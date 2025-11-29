«Он так решил снизить температуру»: врач рассказала о самом шокирующем случае самолечения

Иногда желание вылечиться своими силами приводит к опасным и абсурдным поступкам. Один из таких случаев Маршинцева Юлия, терапевт, кардиолог рассказала «Городовому».

«Вызвал шок, действительно вызвал шок. Не могу назвать эту историю забавной, но всё-таки шок был, когда человек заболел с температурой и решил всё-таки охладиться в проруби с температурой, с плохим самочувствием.

Он так решил снизить температуру, то есть он думал, что, ныряя в холодную воду… Хотя он моржеванием занимается, это не то, что его первый раз, но всем же известно, что когда повышенная температура, когда мы болеем, ни о каком закаливании, ни о каком переохлаждении речи не может быть», — рассказала медик.