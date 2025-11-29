Городовой / Общество / «Он так решил снизить температуру»: врач рассказала о самом шокирующем случае самолечения
«Он так решил снизить температуру»: врач рассказала о самом шокирующем случае самолечения

Опубликовано: 29 ноября 2025 17:00
самолечение
«Он так решил снизить температуру»: врач рассказала о самом шокирующем случае самолечения
Фото: Городовой.ру

Экстремальный способ «вылечиться» закончился больницей и тяжёлой пневмонией.

Иногда желание вылечиться своими силами приводит к опасным и абсурдным поступкам. Один из таких случаев Маршинцева Юлия, терапевт, кардиолог рассказала «Городовому».

«Вызвал шок, действительно вызвал шок. Не могу назвать эту историю забавной, но всё-таки шок был, когда человек заболел с температурой и решил всё-таки охладиться в проруби с температурой, с плохим самочувствием.

Он так решил снизить температуру, то есть он думал, что, ныряя в холодную воду… Хотя он моржеванием занимается, это не то, что его первый раз, но всем же известно, что когда повышенная температура, когда мы болеем, ни о каком закаливании, ни о каком переохлаждении речи не может быть», — рассказала медик.

Результат оказался предсказуемым: после купания пациент оказался в больнице с тяжёлой пневмонией.

Маршинцева Юлия
Маршинцева Юлия Терапевт, кардиолог

«Он, конечно, выздоровел со временем, но провёл в больнице очень много времени и, конечно, усугубил своё состояние. И я от этого была в шоке, это правда», — призналась врач.

Этот случай стал для специалиста напоминанием: никакое самолечение, даже самое «закаливающее», не может заменить здравый смысл и консультацию врача.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
