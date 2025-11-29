Городовой / Город / Собор, где патриархом был шут и вместо икон чтили Бахуса: зачем Петру I понадобилась «всепьянейшая» церковь
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Собор, где патриархом был шут и вместо икон чтили Бахуса: зачем Петру I понадобилась «всепьянейшая» церковь

Опубликовано: 29 ноября 2025 19:15
Шутовской собор
Собор, где патриархом был шут и вместо икон чтили Бахуса: зачем Петру I понадобилась «всепьянейшая» церковь
Городовой ру

Это не храм и не тайное общество — а придуманная Петром игра в церковную иерархию, где каждый чин измерялся количеством выпитого.

Всешутейший, всепьянейший и сумасброднейший собор появился при дворе Петра I в конце XVII века. Формально это была "потешная орденская организация" ближайших сподвижников царя, на деле — компания для бесконечных пирушек, маскарадов и карнавалов.

Собор имел собственную иерархию: "князь-папа", "кардиналы", "епископы"», свои "обряды" и даже резиденцию — потешную крепость Пресбург на Яузе, возле села Преображенское.

Во главе этого шуточного "патриархата" стоял наставник царя Никита Зотов, получивший титул всешутейшего князя-папы. Членами собора были первые лица государства: Лефорт, Меншиков, Апраксин, Ромодановский и другие. Все они получали потешные звания, часто на грани приличий.

Пьяные крестные ходы и свадьба князя-папы

Главные действа собора были пародиями на церковные праздники. На святки устраивали "славление": шумная компания в масках ездила по городу, въезжала в богатые дома, пела и требовала угощения — и это было карикатурой на настоящий святочный обычай.

Особо прославилась свадьба князя-папы Зотова: пышный пир, балаганные "церемонии", пиршество под серебряным Бахусом и брачная "пирамида" с бочками вина вокруг. Современники оставили подробные описания, от которых даже сейчас слегка неловко.

Шутка как инструмент власти

Историки подчёркивают: всешутейший собор был не только забавой. Это был и способ психологического контроля. В собор нередко "записывали" бояр, которых Пётр хотел "приучить" к новым правилам. На этих пирах старую знать могли выставить в смешном виде, вынудить участвовать в кощунственных обрядах, лишить привычного достоинства — всё под видом шутки и царской милости.

В итоге шутовской собор стал зеркалом петровских реформ: с одной стороны — карнавал, насмешка над старыми обрядами и иерархиями, с другой — жёсткая демонстрация того, кто теперь в России главный, даже когда он смеётся.

Автор:
Елизавета Астахова
Город
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью