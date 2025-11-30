Городовой / Общество / В России хотят создать реестр холостяков: поможет ли он демографии Петербурга? Отвечает Роза Сябитова
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт
Эксклюзив

В России хотят создать реестр холостяков: поможет ли он демографии Петербурга? Отвечает Роза Сябитова

Опубликовано: 30 ноября 2025 01:30
реестр холостяков
В России хотят создать реестр холостяков: поможет ли он демографии Петербурга? Отвечает Роза Сябитова
Кадр из программы «Давай поженимся»

Власти готовы на все, лишь бы граждан стало больше.

Инициатива о создании добровольного реестра неженатых мужчин вызвала большой резонанс — прежде всего потому, что непонятно, как это должно работать.

«Городовой» обратился за оценкой к главной свахе страны, ведущей программы «Давай поженимся!» Розе Сябитовой. Она инициативу раскритиковала — и довольно жёстко.

Сябитова подчёркивает, что механизм самой идеи выглядит туманно:

«Предлагают сделать реестр такой, да. А каким образом он будет делаться? Как они будут заносить эти фамилии и откуда будут брать?»

Даже если считать проект добровольным, возникают новые вопросы:

«Хорошо, зарегистрировались. Дальше что? Чем это может помочь? Кто этим будет пользоваться? Какие женщины?»

Со слов ведущей программы «Давай поженимся!», идея в итоге выглядит как версия сайта знакомств под видом госинициативы. Она указывает и на риски с данными:

«А защита личных данных — как это будет фиксироваться? Человек, который зарегистрировался, его даже спрашивать не будут?»

При этом Сябитова убеждена: если государство хочет вовлекаться в сферу знакомств, оно должно сотрудничать с профессионалами, а не «городить огород»:

«Зачем создавать то, что уже создано? Лучше поддержать людей, которые в этом что-то понимают… Я этим занимаюсь 30 лет.

То, что здесь предлагается, — ни о чём. Создаётся бездушный список, который несёт множество проблем, ненужностей и нецелесообразности».

Инициатива, по мнению Сябитовой, не имеет реальной пользы и не поможет людям находить пару. А если государство действительно хочет стимулировать рождаемость через поддержку знакомств, ей кажется логичным привлекать профессиональные сервисы и специалистов.

Автор:
Игорь Мустафин Федор Никонов
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️
🙏
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью