В России хотят создать реестр холостяков: поможет ли он демографии Петербурга? Отвечает Роза Сябитова

Власти готовы на все, лишь бы граждан стало больше.

Инициатива о создании добровольного реестра неженатых мужчин вызвала большой резонанс — прежде всего потому, что непонятно, как это должно работать.

«Городовой» обратился за оценкой к главной свахе страны, ведущей программы «Давай поженимся!» Розе Сябитовой. Она инициативу раскритиковала — и довольно жёстко.

Сябитова подчёркивает, что механизм самой идеи выглядит туманно:

«Предлагают сделать реестр такой, да. А каким образом он будет делаться? Как они будут заносить эти фамилии и откуда будут брать?»

Даже если считать проект добровольным, возникают новые вопросы:

«Хорошо, зарегистрировались. Дальше что? Чем это может помочь? Кто этим будет пользоваться? Какие женщины?»

Со слов ведущей программы «Давай поженимся!», идея в итоге выглядит как версия сайта знакомств под видом госинициативы. Она указывает и на риски с данными:

«А защита личных данных — как это будет фиксироваться? Человек, который зарегистрировался, его даже спрашивать не будут?»

При этом Сябитова убеждена: если государство хочет вовлекаться в сферу знакомств, оно должно сотрудничать с профессионалами, а не «городить огород»:

«Зачем создавать то, что уже создано? Лучше поддержать людей, которые в этом что-то понимают… Я этим занимаюсь 30 лет. То, что здесь предлагается, — ни о чём. Создаётся бездушный список, который несёт множество проблем, ненужностей и нецелесообразности».

Инициатива, по мнению Сябитовой, не имеет реальной пользы и не поможет людям находить пару. А если государство действительно хочет стимулировать рождаемость через поддержку знакомств, ей кажется логичным привлекать профессиональные сервисы и специалистов.