Клещи драпают, "теряя тапки": Посыпаю весь участок порошком в марте - и можно отдыхать

Совет по избавлению от клещей на даче.

В текущем сезоне весна во многих регионах пришла рано, предшествовала ей холодная снежная зима. Это стало причиной появления большого количества клещей уже в марте, что создаёт опасность для дачников, ведь насекомые эти разносят болезни.

Чтобы защитить себя от клещей, стоит провести обработку дачного участка весной. Это важно сделать как можно раньше, когда ещё не появились трава и листья, ведь клещи любят прятаться в густой растительности.

На портале "Насекомых.net" рассказывают, какой простой способ поможет вам избавиться от клещей на даче.

Необходимый препарат

Для избавления от клещей нам понадобится борная кислота. Она продаётся в аптеке или хозяйственных магазинах, приобретайте средство в форме порошка или гранул.

Способ применения

Необходимо густо рассыпать порошок борной кислоты на участке, особенно в местах, где могут прятаться клещи. Это кучи прошлогодних листьев, мусора, мульчи, растительных остатков.

Предостережение

Если с вами на участке присутствуют питомцы, то обработку борной кислотой проводить не стоит. Вещество ядовито. При этом стоит защитить руки и дыхательные пути при работе с ним и хозяину дачи.

Чем ещё можно обработать

Если обработку при помощи борной кислоты по каким-то причинам проводить нельзя, то стоит воспользоваться более безопасным вариантом. Понадобится обычная питьевая сода.

Принцип работы такой же - соду в порошке просто сыплем по участку, особенно обращая внимание на места, которые могли стать зимним прибежищем для клещей.

После такой обработки клещи будут драпать, "теряя тапки", на участок к вам в ближайшее время не сунутся.

