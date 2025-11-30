Городовой / Общество / Скоростной трамвай до Славянки: как изменится передвижение петербуржцев в 2026-м
Новости по теме
Эксклюзив
Про Петербург
Последние новости
Указ подписан: Путин снял визовый барьер для туристов из Китая Город
Толпы на Невском — копейки в казне: как туристы «нагуляли» Петербургу всего 866 млн рублей Город
Ни дня без осадков: рекордный ноябрь выключил солнце над Петербургом Город
Не просто арка: что находится внутри Нарвских ворот Петербурга, и почему это нужно увидеть Город
Слова вместо кода: в 2025-м число вакансий для создателей задач для нейросетей выросло на 50% Город
Теги
Санкт-Петербург История и культура Санкт-Петербурга Интересные факты Эксклюзив Краеведение
Категории
Общество Спорт

Скоростной трамвай до Славянки: как изменится передвижение петербуржцев в 2026-м

Опубликовано: 30 ноября 2025 00:30
трамвай
Скоростной трамвай до Славянки: как изменится передвижение петербуржцев в 2026-м
Фото: Городовой.ру

Власти города делают все, чтобы снизить нагрузку на дороги.

На юге Петербурга скоро заработает крупный транспортный проект: 10 декабря запускают скоростной трамвай от метро «Купчино» до Шушар. Через год линию продлят до Славянки — микрорайона, который долгие годы остаётся в транспортной изоляции. Маршрут пройдёт над Московским шоссе, КАД и железной дорогой, а общая длина составит около 21 километра.

Для жителей южных районов это, по сути, первая альтернатива вечным пробкам. Сейчас путь до Пушкина и обратно — это комбинирование автобусов, пересадок или электрички, которая обслуживает всего несколько станций. Новый трамвай даст 24 остановки и прямую связку с городом.

Шушары за последние годы превратились из «спальника» в плотный жилой район, но транспортная ситуация менялась куда медленнее. Новая линия должна вытянуть часть нагрузки, связав кварталы со станцией метро и будущими узлами. Вторая очередь — от Шушар до Славянки — впервые даст микрорайону стабильный маршрут, а не стихийные перевозки.

Проект сравнивают с «Чижиком», но сходство только внешнее: если «Чижику» передали готовую инфраструктуру, то «Славянка» строится полностью с нуля. На линии будут работать низкопольные вагоны «Невский», а само строительство идёт по концессии с бизнесом.

Не обходится и без вопросов. Конечная у «Купчино» окажется не у входа в метро — придётся пройти около десяти минут. Часть жителей сомневается, что трамвай окажется быстрее электричек. Но для юга города этот маршрут становится первой долгожданной альтернативой.

После запуска первой очереди концессионер уже предложил следующий шаг — продлить трамвай до аэропорта Пулково. Такой маршрут может стать «лёгкой» версией аэроэкспресса: дешевле в строительстве и быстрее в реализации.

Если сроки наконец не сорвут, то декабрьский запуск станет переломным моментом для Шушар и Славянки — впервые за многие годы у южных районов появится реальный выбор в транспорте.

Автор:
Игорь Мустафин
Общество
Оцените новость Сообщить об ошибке
❤️ 3
🙏 2
😹
🙀
😿
Поделитесь новостью