Как добраться от Санкт-Петербурга до Ялты?

Опубликовано: 19 марта 2026 12:05
 Проверено редакцией
город, море
Global Look Press/Roman Naumov
Из Санкт-Петербурга до Ялты можно добраться на автомобиле, а также на поезде или самолете через Симферополь.

Добраться из Санкт-Петербурга в Ялту можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности. Расстояние между городами составляет около 2500–2600 км по автодорогам.

На автомобиле

Расстояние: примерно 2530–2566 км.

Время в пути: около 1 дня и 12 часов при средней скорости 70 км/ч без остановок.

Маршрут: дорога проходит через 10 регионов, включая Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Республику Крым. По пути можно проехать через такие крупные города, как Тверь, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону.

Особенности:

  • Маршрут включает платные участки (трассы М-11 «Нева», М-4 «Дон»).
  • На трассе «Дон» много камер контроля скорости.
  • Перед Крымским мостом рекомендуется следить за информацией о загруженности и возможных перекрытиях (например, через телеграм-канал «Крымский мост»).

На поезде

Прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Ялтой нет. Однако можно доехать до Симферополя, а оттуда добраться до Ялты другим транспортом (например, на автобусе или такси).

Поезд Санкт-Петербург — Севастополь (№007А отправляется ежедневно в 17:15 с Московского вокзала. Время в пути — около 38 часов.

Из Симферополя до Ялты можно доехать на автобусе или такси. Расстояние между этими городами — около 80 км.

На самолёте

Прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга в Ялту нет. В Ялте нет аэропорта. Можно долететь до Симферополя, а затем продолжить путешествие наземным транспортом.

Интересные факты

  • Туристический маршрут «Путь Ольденбургских». Это проект, который предполагает путешествие от Санкт-Петербурга до Ялты с посещением исторических мест, связанных с династией Ольденбургских. Маршрут включает остановки в Москве, Воронеже, Ростове-на-Дону и других городах.
  • Крымский мост. При поездке на автомобиле это ключевая точка маршрута. Мост соединяет Краснодарский край и Крым, позволяя преодолеть Керченский пролив.
  • Расстояние по прямой. От Санкт-Петербурга до Ялты по воздуху — около 1700 км.
Автор:
Пономарева Дарина
