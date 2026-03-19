Как добраться от Санкт-Петербурга до Ялты?

Из Санкт-Петербурга до Ялты можно добраться на автомобиле, а также на поезде или самолете через Симферополь.

Добраться из Санкт-Петербурга в Ялту можно несколькими способами, каждый из которых имеет свои особенности. Расстояние между городами составляет около 2500–2600 км по автодорогам.

На автомобиле

Расстояние: примерно 2530–2566 км.

Время в пути: около 1 дня и 12 часов при средней скорости 70 км/ч без остановок.

Маршрут: дорога проходит через 10 регионов, включая Ленинградскую, Новгородскую, Тверскую, Московскую, Тульскую, Липецкую, Воронежскую, Ростовскую области, Краснодарский край и Республику Крым. По пути можно проехать через такие крупные города, как Тверь, Москва, Воронеж, Ростов-на-Дону.

Особенности:

Маршрут включает платные участки (трассы М-11 «Нева», М-4 «Дон»).

На трассе «Дон» много камер контроля скорости.

Перед Крымским мостом рекомендуется следить за информацией о загруженности и возможных перекрытиях (например, через телеграм-канал «Крымский мост»).

На поезде

Прямого железнодорожного сообщения между Санкт-Петербургом и Ялтой нет. Однако можно доехать до Симферополя, а оттуда добраться до Ялты другим транспортом (например, на автобусе или такси).

Поезд Санкт-Петербург — Севастополь (№007А отправляется ежедневно в 17:15 с Московского вокзала. Время в пути — около 38 часов.

Из Симферополя до Ялты можно доехать на автобусе или такси. Расстояние между этими городами — около 80 км.

На самолёте

Прямых авиарейсов из Санкт-Петербурга в Ялту нет. В Ялте нет аэропорта. Можно долететь до Симферополя, а затем продолжить путешествие наземным транспортом.

Интересные факты