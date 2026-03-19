Как отличить энцефалитного клеща от обычного: в чем разница - биолог развеял известный миф

Весна - время пробуждения природы, но вместе с ней активизируются и клещи. Они, к сожалению, представляют серьезную угрозу для здоровья человека. Эти мелкие кровососы являются переносчиками опасных заболеваний. В большинстве регионов России их активность начинается уже в марте и продолжается до октября. На юге страны клещи могут быть опасны круглый год, с пиками активности весной, летом и осенью.

По мнению кандидата биологических наук Дмитрия Федорова, распознать зараженного клеща по внешним признакам невозможно. Вирус никак не проявляется визуально и даже с использованием микроскопа или мощной лупы нельзя выявить никаких отличий между зараженным и незараженным представителем.

"Единственный способ узнать, является ли клещ переносчиком энцефалита, - это лабораторное исследование в сертифицированных учреждениях", - рассказал эксперт в беседе с "РИА Новости".

Поэтому, если вас укусил кровосос, необходимо действовать незамедлительно. Снятого клеща нужно как можно скорее доставить в лабораторию для анализа, а самому обратиться за медицинской помощью.

Профилактика

Для минимизации риска укуса клеща при нахождении на природе рекомендуется соблюдать ряд простых, но эффективных правил. Во-первых, следует выбирать закрытую одежду светлых тонов, которая максимально покрывает тело: длинные рукава, брюки, заправленные в носки или обувь, головной убор. Светлая ткань позволяет легче заметить ползущего клеща. Во-вторых, необходимо использовать репелленты. Их следует наносить на одежду и открытые участки кожи согласно инструкции. В-третьих, во время прогулок по лесу или парку желательно держаться подальше от высокой травы и кустарников, где клещи наиболее активны.

Ранее портал "Городовой" рассказал, как защититься от клещей при появлении первых проталин.