Чижик-Пыжик и его гороскоп: самый маленький Скорпион Петербурга

Стоит молча, но давно стал частью петербургских ритуалов.

Если считать днём рождения Чижика-Пыжика 19 ноября 1994 года, когда его установили на Фонтанке, то по солнечному гороскопу он родился под знаком Скорпиона (23 октября — 21 ноября).

Скорпионы — знак упорства, стойкости и умения возвращаться, даже если обстоятельства против. И Чижик-Пыжик действительно стал таким: крошечный памятник, который выжил бы, кажется, где угодно.

Что говорят звёзды

По характеру Скорпиона ему была уготована судьба непростая, но точно заметная.

Памятник поставили как почти шутку — маленькую городскую деталь. Но он быстро стал символом удачи, местом желаний и туристическим ритуалом.

И почти сразу попал в череду испытаний: его похищали семь раз.

Скорпион умеет выдерживать удары и возвращаться — и Чижик-Пыжик это доказал буквально. Каждый раз его находили, отливали заново или возвращали на место —и каждый раз он оказывался снова на своём постаменте, как будто говорил: "Я ещё постою".

Совпадения, в которые легко поверить

Стойкость

Несмотря на размер — всего 11 см — он пережил больше, чем многие куда более крупные памятники города.

Упорство

Петербуржцы не позволили ему исчезнуть: каждый раз Чижик возвращался, будто упрямый талисман.

Трансформация

Он менялся: новые отливки, новые крепления, новые способы защиты. Но образ оставался тем же — маленькая птица, которая смотрит на Фонтанку.

Память и ритуал

Скорпионы любят смысл, и Чижик стал именно таким местом: каждая брошенная монетка — маленькая личная история, которую он тихо хранит.

Что звёзды предсказывают дальше

Скорпионы не исчезают — они возвращаются.Для Чижика-Пыжика это значит одно: он будет стоять и дальше, принимать желания, смотреть на воду и быть тем самым маленьким кусочком Петербурга, который почему-то делает город теплее.

Похищения, погода, ремонты — всё это он уже видел. И скорее всего увидит ещё. Но характер у Скорпиона простой: если место твоё, ты на нём стоишь.

Кажется, звёзды не ошиблись: Чижик-Пыжик — самый маленький, но самый упорный Скорпион города.