Аэрогриль vs жарка vs пароварка: на чем готовить быстрее, лучше и полезнее

Стоит ли менять сковороду на аэрогриль ради здорового питания? Портал «Городовой» спросил об этом врача‑диетолога, кандидата медицинских наук Дарью Русакову.
По словам эксперта, аэрогриль действительно выигрывает у традиционной жарки. Главный плюс: приготовление на горячем воздухе позволяет обойтись без масла — а значит, блюда получаются менее калорийными и более полезными. При грамотной настройке температуры еда сохраняет сочность, не пересушивается и радует вкусом.
В чём преимущество перед жаркой на сковороде?
При нагревании масла на сковороде образуются канцерогены — в аэрогриле такого риска нет. Кроме того, устройство многофункционально: в нём можно запекать, готовить на пару, а при добавлении масла — даже жарить; некоторые модели позволяют сушить продукты. Это помогает разнообразить рацион без ущерба для здоровья.
Есть ли минусы?
Высокие температуры в аэрогриле могут разрушать водорастворимые витамины. Поэтому, если сравнивать с приготовлением на пару, аэрогриль уступает по степени сохранности полезных веществ. Пароварка остаётся лидером в этом отношении: она сохраняет максимум витаминов и не требует масла.
Что выбрать?
-
Если цель — минимизировать калории и избежать канцерогенов, аэрогриль лучше жарки.
-
Если важно сохранить максимум полезных веществ, предпочтительнее приготовление на пару.
-
Если хочется аппетитной корочки и разнообразия в меню, аэрогриль может стать оптимальным компромиссом.
Таким образом, аэрогриль — шаг вперёд по сравнению с обычной жаркой, но не абсолютная альтернатива паровой обработке. Выбор метода готовки зависит от ваших приоритетов: вкуса, эстетики или максимальной пользы.