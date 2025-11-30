Почему Немоляеву в театре ласково зовут «водопроводом» и как слёзы помогли ей пережить утраты

У народной артистки России Светланы Владимировны Немоляевой — масса поводов для гордости: более шестидесяти лет на сцене и в кино, десятки знаковых ролей, крепкая семья, выросший в актёрской традиции сын. Но есть в её биографии и забавные детали, о которых знают лишь самые преданные поклонники.
Одна из таких историй связана с необычным прозвищем. В Театре имени Маяковского, где Немоляева служит с 1959 года, её давно зовут «водопроводом». Причина проста: актриса с лёгкостью вызывает слёзы — стоит лишь вспомнить что‑то грустное.
Как она сама признаётся, достаточно мысленно вернуться к моментам, когда её обижали, — и слёзы льются ручьём. Режиссёр Андрей Гончаров однажды даже шутливо взмолился: «Да прекратите Вы реветь! Вы в каждой роли, даже комедийной, умудряетесь найти место, чтобы заплакать!»
Ещё один малоизвестный факт — о быте. Несмотря на известность, лучшие годы Светлана Владимировна и её муж, актёр Александр Лазарев, прожили в коммунальной квартире коридорного типа — с общей кухней и туалетом. Супруги в шутку называли своё жильё общежитием, и это было недалеко от истины: собрать друзей дома не получалось — места просто не хватало. Отдельную квартиру они смогли приобрести лишь после пятидесяти лет.
При этом брак Немоляевой и Лазарева, продлившийся 51 год, многие коллеги считали идеальным. Они почти не расставались: вместе ездили на гастроли, не мыслили отпуска порознь и, по словам актрисы, «никогда не скучали друг с другом». Смерть мужа в 2011 году стала для Светланы Владимировны тяжелейшей утратой. Но театр и близкие помогли ей не сломаться.
И сегодня, несмотря на возраст и недомогания, Немоляева остаётся на сцене. «Буду служить театру, пока меня носят ноги», — говорит она. И, судя по всему, так и будет: билеты на предстоящие спектакли с её участием уже раскуплены.