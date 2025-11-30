Сначала мимо, потом через сорок минут: как петербургские автобусы оставляют людей на морозе

Транспортная компания ООО «Вест-Сервис», которой руководит Борис Правилов, продолжает вызывать недовольство жителей Петербурга. В течение нескольких лет петербуржцы жалуются на работу водителей и на несоблюдение расписания, однако ситуация не меняется. Ключевой повод для обращения — постоянные переполненные автобусы и грубое отношение со стороны персонала.
Один из недавних случаев произошёл месяц назад: горожанка после хамства водителя 119-го маршрута отправила жалобу в ООО «Вест-Сервис». По её словам, на сайте компании размещена форма для обращений, однако существует множество причин, по которым жалоба может быть отклонена.
«Я оставила обращение по форме, которая указана на сайте компании. Оказывается, жалобу могут не принять по многим причинам: если в ней есть нецензурная лексика, латиница, весь текст написан заглавными буквами, не разбит на предложения и многое другое. Скорее всего, что-то из моего письма не устроило сотрудников, так как ответ спустя месяц мне не пришел», — рассказала петербурженка.
За последний месяц в интернете значительно выросло количество негативных откликов о перевозчике. Один из петербуржцев 26 ноября рассказал, что автобусы часто останавливаются прямо на пешеходных переходах, минуя остановки, из-за чего люди остаются стоять и ждут следующий транспорт.
Проблемы существовали и в ноябре 2025 года: автобусы не выходили на линию каждые восемь минут, как было обещано, что приводило к скоплению людей на остановках. Салон часто оказывается переполнен, и пассажиры не могут уехать вовремя.
По утрам и вечером большинство жителей вынуждены ждать транспорт маршрутов 673, 241, 335а и 342 от 20 до 40 минут на улице. Из-за этого многие регулярно опаздывают на работу, не имея возможности повлиять на ситуацию.
Горожане отмечают, что неоднократно обращались в диспетчерскую службу и комитет по транспорту под руководством Валентина Енокаева. Несмотря на многочисленные сигналы, кардинальных изменений в работе перевозчика не последовало.