Баночка с «икрой», а внутри икорный суп: как мошенники наживаются на новогодней суете

Опубликовано: 30 ноября 2025 10:33
Зверев призвал граждан России сохранять спокойствие и не реагировать на провокационные действия.

С приближением новогодних праздников участились случаи обмана при продаже красной икры. Аферисты предлагают россиянам приобрести этот популярный продукт по подозрительно низкой стоимости, выдавая поддельный товар или так называемый «икорный суп» вместо натуральной икры.

Об этом сообщил Герман Зверев, возглавляющий Всероссийскую ассоциацию рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров. Он отметил:

«К сожалению, новогодний ажиотаж вокруг красной икры привлекает большое внимание аферистов, которые пытаются нажиться на желании россиян купить главный атрибут новогоднего стола ‘подешевле’. В результате обманутые покупатели получают в лучшем случае фальсификат или ‘икорный суп’, а в худшем — подделку», — подчеркнул Зверев.

Глава ассоциации обратил внимание на участившиеся попытки убедить людей в якобы неминуемом росте цен. Он советует игнорировать призывы к срочным покупкам и не верить в сообщения о «выгодных предложениях», опубликованные в мессенджерах или через социальные сети.

Специалист рекомендует выбирать проверенных продавцов и следить за акциями только в официальных магазинах. Он напомнил, что поиск дешевой икры вне известных торговых точек может закончиться приобретением некачественного или вовсе не настоящего продукта.

Автор:
Юлия Аликова
