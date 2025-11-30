Подземелья под Парголово: зачем графиня спускалась в склеп каждую ночь

Ночью парк оживает — и кажется, будто кто-то снова ищет дорогу под землю.

Шуваловский парк в Парголово — не просто зелёный массив за городом. Это место, где каждый холм и каждая аллея хранят свою историю — порой слишком личную, чтобы её можно было записать в учебниках.

На протяжении полутора веков здесь переплелись любовь, тайные общества и слухи о подземных ходах.

Масонские символы и гора Парнас

Местные жители до сих пор называют Шуваловскую гору Парнасом — в честь античного символа вдохновения. Семь её ступеней, по одной из версий, означают путь посвящённого в масонскую ложу.

Сами графы Шуваловы действительно были увлечены мистикой и философией, а парк будто задумывался как аллегория духовного восхождения.

Грот любви и трагедии

Самая известная история — о графине Варваре Шуваловой и её втором муже, Адольфе Полье. Когда Полье умер, Варвара приказала выдолбить в скале готический грот и похоронить его рядом с усадьбой. Вторая плита рядом — пустая: она предназначалась ей самой.

Но легенда гласит, что графиня прорыла тайный ход от дворца до склепа, чтобы ночами навещать своего любимого. Чтобы не бояться темноты, она велела деревенским детям приносить светлячков — и выпускала их по гроту, когда смеркалось.

Шутка, после которой любовь умерла

Говорят, однажды студенты решили разыграть безутешную вдову. Они спрятались в склепе и, когда графиня вошла, из глубины прозвучал голос:

"Я здесь… Я жду тебя".

После этого Варвара больше не приходила в грот, а тело Полье вскоре перевезли в Италию. Сегодня обе могилы пусты.

Историки признаются: отделить факты от вымысла в легендах Парголова почти невозможно. Но, может, в этом и заключается сила Шуваловского парка — в том, что он до сих пор хранит тайны, которые не хочет раскрывать никому.