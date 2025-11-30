Городовой / Город / Не новые таблетки, а новые правила: с декабря Россия по‑новому оказывает помощь при инфекциях
Не новые таблетки, а новые правила: с декабря Россия по‑новому оказывает помощь при инфекциях

Не новые таблетки, а новые правила: с декабря Россия по‑новому оказывает помощь при инфекциях
Доврачебную помощь пациентам будут оказывать специалисты со средним медицинским образованием, а врачебную — терапевты.

С 1 декабря в России начнут действовать новые правила оказания помощи взрослым пациентам с инфекциями. Эти изменения затронут все учреждения здравоохранения, специализирующиеся на подобных заболеваниях. Новый порядок утверждён Министерством здравоохранения вместо документа, действовавшего с 2012 года.

Евгений Машаров, входящий в комиссию Общественной палаты по общественной экспертизе законодательных инициатив, рассказал о принципиальных изменениях. Теперь взрослым пациентам с инфекциями первичную помощь могут оказывать как поликлиники, так и дневные стационары. Специализированная медицинская поддержка предоставляется в условиях полноценного стационара, если болезнь протекает в средней либо тяжёлой форме.

Подобная помощь необходима также в случаях сочетания нескольких заболеваний или если поставить диагноз невозможно амбулаторно, равно как и при отсутствии эффекта от начальной терапии. Доврачебную часть работы берут на себя медики со средним образованием, а врачебную — терапевты и врачи общей практики. В сложных ситуациях к лечению подключаются инфекционные специалисты.

Бригады скорой помощи продолжают оказывать экстренную поддержку при острых проявлениях и осложнениях. В стационарах пациентов принимают также отделения реанимации и инфекционные отделения.

Кратко суть изменений может быть представлена так:

  • Первичная помощь доступна амбулаторно и в дневном стационаре.
  • Для средней и тяжелой степени заболевания — лечение в полноценном стационаре.
  • Медработники разной квалификации задействованы на разных этапах оказания помощи.

Машаров особо подчеркнул: «Специализированная помощь оказывается при сочетании двух и более заболеваний, либо если диагноз нельзя определить амбулаторно». Отдельную ответственность за экстренные случаи по-прежнему несут службы скорой помощи.

Юлия Аликова
