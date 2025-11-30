Питерская зима по‑тропически: в Ботаническом саду Петра Великого вместо ёлки нарядили пальму

К новогодним праздникам в Ботаническом саду имени Петра Великого решили украсить не только традиционные деревья, но и пальмы. На финике канарском появились белые и золотые шары, а также звезды. По словам представителей сада, аналогичная традиция существует в Мексике, Бразилии и Египте, где к зимним торжествам вне привычных елей украшают местные растения.
Как сообщили в пресс-службе учреждения, праздничный облик приобрели и другие экзотические деревья на маршруте экскурсии. Посетители могут увидеть украшения на деревьях мандарина, гранате, остролисте и новозеландском рождественском дереве. Эти растения считаются символами зимних праздников в различных странах.
Представители Ботанического сада также рассказали, что с 6 по 21 декабря в Зеленом домике будет организована рождественская выставка-ярмарка.